Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Бавария — Хоффенхайм
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Альянц Арена»
Тиаго Алькантара
45′+3′
54′
Саркис Адамян
Корентен Толиссо
Иван Перишич
60′
Кингсли Коман
Томас Мюллер
60′
62′
Павел Кадержабек
Костас Стафилидис
67′
Флориан Гриллич
Ховард Нордтвейт
Роберт Левандовски
73′
79′
Саркис Адамян
82′
Саркис Адамян
Эрмин Бичакчич
Иван Перишич
90′+5′
2 фото
Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Бавария» — «Хоффенхайм». Видеотрансляция

Sport24.ruвчера в 08:30

«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Чемпионатвчера в 04:30

«Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Бундеслиги 5 октября 2019 года

LiveSport.ru03 октября в 22:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Футбол

Нурмагомедов рассказал о приватном разговоре с Роналду

Невские Новости вчера в 12:47
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Музыка

Концерт ДДТ на «Газпром-Арене» внезапно прервали

Мойка78 01:42
Армия и оружие

Курды пригрозили Турции войной из-за ситуации в Сирии

Представитель арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной" в случае, если Турция решится начать военную операцию на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:40
Хоккей

Четыре очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 01:37
Футбол

Реал — Гранада 4:2

Спорт-Экспресс вчера в 11:14
Футбол

«Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Красная весна вчера в 15:51
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина призвала экс-короля Малайзии не скрываться от сына

«Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга и по совместительству экс-короля Малайзии Мухаммада V не прятаться от сына.
Телепрограмма 04 октября в 04:07
Футбол

Уго Льорис вывихнул локтевой сустав

32-летнего голкипера привезли в больницу Брайтона, где ему диагностировали вывих локтевого сустава.
Все про Спорт ру вчера в 16:52
Политика

Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире

Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".
РИА Новости вчера в 22:44
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия

Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Волейбол

Сборная России обыграла Египет на Кубке мира по волейболу

Российские волейболисты обыграли сборную Египта в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.
Известия 01:06
Фигурное катание

Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

Народные новости вчера в 03:59
Политика

Грета Тунберг после слов Владимира Путина изменила профиль в Twitter

16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.
Дума ТВ 04 октября в 03:04
Политика

Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»

При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Шоу-бизнес

Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге в Москве

ТАСС 01:33
Происшествия

В ДТП в центре Читы погиб один человек

Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
ТАСС вчера в 22:21
Экономика

Два подхода по 15: в каких регионах снимают больше всего наличных

Самые крупные суммы в банкоматах снимают жители Москвы и Московской области — 14,7 тыс. рублей за один подход.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка

Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru вчера в 11:49
Музыка

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 03 октября в 04:58
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Единоборства

Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC

Российская газета 01:53
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Известия вчера в 19:05
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 октября в 05:36
Политика

Россия и Япония обсуждают сотрудничество в космической сфере

Вице-премьер России Максим Акимов назвал темы прошедших переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Киото, где проходит Международный форум науки и технологий в обществе.
News.ru 01:52
Общество

Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»

Московский Комсомолец 04 октября в 07:24
Общество

Нидерланды перестанут называть себя Голландией

Согласно историческим фактам, ошибочно называть страну Голландией начал Петр I, после того как вернулся на родину после дипломатической миссии.
Известия вчера в 20:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хоффенхайм
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб, основанный в 1899 году и представляющий бывшую деревню Хоффенхайм, которая ныне является районом города Зинсхайм, земля Баден-Вюртемберг. С сезона 2008/09 клуб играет в Бундеслиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное