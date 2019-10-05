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Чемпионат«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Тиаго Алькантара
|45′+3′
|54′
Саркис Адамян
Корентен Толиссо
Иван Перишич
|60′
Кингсли Коман
Томас Мюллер
|60′
|62′
Павел Кадержабек
Костас Стафилидис
|67′
Флориан Гриллич
Ховард Нордтвейт
Роберт Левандовски
|73′
|79′
Саркис Адамян
|82′
Саркис Адамян
Эрмин Бичакчич
Иван Перишич
|90′+5′
|65%
|Владение мячом
|35%
|87%
|Процент точных передач
|78%
|10
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|3
|15
|Отборы
|7
|9
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
17
Боатенг
5
Павар
25
Мюллер
6
Алькантара
10
Коутиньо
14
Перишич
22
Гнабри
9
Левандовски
1
Бауманн
38
Пош
25
Акпогума
21
Хюбнер
16
Руди
6
Нордтвейт
8
Гайгер
29
Сков
5
Стафилидис
4
Бичакчич
9
Бебу
Хоффенхайм
Расстановка 3‑4‑3
Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
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«Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Бундеслиги 5 октября 2019 года
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