Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Бавария — Хоффенхайм
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Тиаго Алькантара
45′+3′
54′
Саркис Адамян
Корентен Толиссо
Иван Перишич
60′
Кингсли Коман
Томас Мюллер
60′
62′
Павел Кадержабек
Костас Стафилидис
67′
Флориан Гриллич
Ховард Нордтвейт
Роберт Левандовски
73′
79′
Саркис Адамян
82′
Саркис Адамян
Эрмин Бичакчич
Иван Перишич
90′+5′
Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм» в 7-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
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