Лига чемпионов
РБКЛевандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунду забил четыре гола в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной звездой». Это стало рекордом в истории турнира. Кроме того, Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов, опередив Томаса Мюллера.
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