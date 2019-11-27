Лига чемпионов

РБКРБКЛевандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски за 14 минут и 31 секунду забил четыре гола в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной звездой». Это стало рекордом в истории турнира. Кроме того, Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов, опередив Томаса Мюллера.
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«Я должен признаться: у меня есть зависимость от голов». Левандовский объяснил, как сделал самый быстрый покер в истории ЛЧ

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 03:58, Вашингтон
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Lenta.ru вчера в 18:39
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Происшествия

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По последним данным, число жертв землетрясения в Албании возросло до 23, сообщает Faktor. Не менее 659 человек пострадали.
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Умер заслуженный актер Виктор Семенов

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CNN: Американский конгресс эвакуировали из-за стаи птиц

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История про распространение «снюсов» в Челнах попала на Первый канал

Первый канал рассказал о распространении в Набережных Челнах табачной жевательной смеси среди подростков.
Chelny-biz.ru 02:13
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Apple исправила отображение Крыма в приложении «Погода»

Американская компания Apple устранила ошибку в приложении «Погода», теперь Крым отображается в сервисе как территория России.
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Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Ранее Руслан Хомчак заявлял, что Крым используется Россией как большая военная база, которая «кошмарит Европу и Северную Африку» Начальник украинского генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, считает агрессию со стороны России маловероятной.
Военное дело 25 ноября в 10:24
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Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
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