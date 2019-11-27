«Црвена Звезда» идет на третьей позиции, у нее три очка. В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.

«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ

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