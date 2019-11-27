Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RU«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ

Тоттенхэм — Олимпиакос
4 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
6′
Юссеф Эль-Араби
19′
Рубен Семеду
Эрик Дайер
Кристиан Эриксен
29′
39′
Рубен Семеду
Деле Алли
45′+1′
Харри Кейн
50′
Лукас Моура
Мусса Сиссоко
61′
Тоби Алдервейрелд
61′
68′
Андреас Бухалакис
71′
Константинос Цимикас
Серж Орье
73′
74′
Андреас Бухалакис
Матье Вальбуэна
75′
Даниэл Поденсе
Харри Кейн
77′
78′
Даниэл Поденсе
Лазар Ранджелович
Деле Алли
Танги Ндомбеле
82′
85′
Юссеф Эль-Араби
Мигель Анхель Герреро
«Црвена Звезда» идет на третьей позиции, у нее три очка. В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
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