Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Бавария» нацелилась на Венгера

Авторитетное британское издание The Telegraph сообщает, что «Бавария» собирается сделать предложение находящемуся без работы Арсену Венгеру.
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