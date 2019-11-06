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Происшествия В Киеве взорвали автомобиль, один человек погиб В результате погиб водитель Mercedes, еще двое пассажиров получили ранения. Вследствие взрыва повреждения также получил еще один автомобиль.

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Происшествия Раскрыта цель нападения на бывшего мэра российского города Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Лаврентьев был убит рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября.

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