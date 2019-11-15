Футбол

NewInformNewInform«Бавария» назвала имя нового главного тренера команды

Мюнхенская «Бавария» утвердила нового главного тренера команды. Об этом пишет издание «Чемпионат.com». Сообщается, что теперь управлять немецким суперклубом будет Ханс-Дитер Флик.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Чемпионатвчера в 15:42

Официально: Флик останется на посту главного тренера «Баварии»

Sport24.ruвчера в 15:12

Флик продолжит руководить «Баварией»

Матч ТВвчера в 15:16

«Бавария» определилась с новым тренером

Sport.ruвчера в 16:59

Флик продолжит руководить «Баварией»

Sportbox.RUвчера в 15:16

«Бавария» утвердила кандидатуру главного тренера

RT на русскомвчера в 15:34

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Soccer.ruвчера в 16:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Армия и оружие

Американские танкисты испытали Т-80

РИА Новости 02:22
Происшествия

Пожар на птицефабрике в Нижнем Тагиле потушен

В Нижнем Тагиле ликвидирован пожар на птицефабрике. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.
REGNUM 01:23
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM вчера в 13:21
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
РБК вчера в 23:22
Общество

Mash: умер политик Никита Исаев

Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:46
Футбол

Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии

Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post вчера в 05:57
Происшествия

Задержан начальник ростовского главка ФСИН

Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 13 ноября в 05:53
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Газета.Ru вчера в 04:11
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
Армия и оружие

Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Daily Storm вчера в 00:51
Шоу-бизнес

Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам

Актуальные Новости вчера в 10:26
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов впервые стал дедом

РЕН ТВ вчера в 14:36
Армия и оружие

Учебно-боевой самолет Як-130 впервые представят в Дубае

Учебно-боевой самолет Як-130 впервые примет участие в авиасалоне Dubai Airshow 2019. Об этом сообщает пресс-центр завода, где он разработан.
ТК Звезда 01:45
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS7 от Volkswagen рассекречен до премьеры

Как пишет издание «Njcar.ru», компания Volkswagen показала новый кроссовер своего бренда Jetta VS7 до официальной премьеры.
Тарантас Ньюс вчера в 03:29
Происшествия

В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
РИА Новости 01:09
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 14 ноября в 07:30
Общество

Авторы законопроекта о домашнем насилии сообщили силовиком об угрозах

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и другие автора законопроекта о домашнем насилии обратилась в силовые структуры из-за угроз.
Дождь 02:25
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро

Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Нева Спорт вчера в 14:40
Наука

Физики открыли новое состояние вещества

В исследовании говорится, что это совершенно новое состояние материи, которое потребует отдельного теоретического описания.
Хайтек вчера в 09:43
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru 14 ноября в 14:38
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Общество

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg.
RT на русском 02:29
Политика

Депутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
RT на русском 01:50
Происшествия

Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
РБК вчера в 15:46
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат ГерманииБольше новостей по теме
Главное