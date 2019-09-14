В составе мюнхенской команды голом отметился Роберт Левандовски (9-я минута). У команды из Лейпцига точный удар с пенальти на счету Эмиля Форсберга (45+3). После этой игры Лейпциг, набрав десять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги.

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