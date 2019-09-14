Футбол

Советский спортСоветский спорт«Бавария» не смогла в гостях переиграть «РБ Лейпциг»

РБ Лейпциг — Бавария
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Ред Булл Арена»
3′
Роберт Левандовски
Марсель Хальстенберг
26′
26′
Роберт Левандовски
Эмиль Форсберг
45′+3′
Лукас Клостерманн
Диего Демме
46′
57′
Жером Боатенг
62′
Серж Гнабри
Альфонсо Дэвис
63′
Томас Мюллер
Корентен Толиссо
Эмиль Форсберг
Кристофер Нкунку
69′
Кристофер Нкунку
78′
Конрад Лаймер
80′
Юссуф Поульсен
Матеус Кунья
81′
88′
Тьяго Алькантара
Филиппе Коутиньо
Марсель Забитцер
90′+2′
В составе мюнхенской команды голом отметился Роберт Левандовски (9-я минута). У команды из Лейпцига точный удар с пенальти на счету Эмиля Форсберга (45+3). После этой игры Лейпциг, набрав десять очков, продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги.
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