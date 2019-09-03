Футбол
Чемпионат«Бавария» объявила о рекордной прибыли по итогам прошлого сезона
«Бавария» по итогам прошлого сезона установила новый рекорд клуба по прибыли. В сезоне-2018/19 оборот мюнхенского клуба составил € 750,5 млн — это рекордный показатель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Общество
Эксперт рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях
Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать мошенников в соцсетях.
RT на русском 13:48
Общество
В США впервые запретили электронные сигареты
Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 08:56
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Политика
Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:07
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съёмочной группы
В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких выстрелов в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе.
RT на русском 15:51
Экономика
Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Гаджеты
Слит дизайн флагмана Huawei Mate 30 Pro
Перед презентацией модели нового смартфона Huawei Mate 30 Pro авторитетным порталом OnLeaks были предоставлены материалы презентации 3D-модели смартфона.
ИнфоСМИ 04:39
Политика
Украинский язык сочли выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Lenta.ru 13:40
Общество
Аскольда Запашного экстренно прооперировали в Германии
Общественная служба новостей 06:02
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в российских кинотеатрах.
Мойка78 13:16
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Политика
Названа зарплата Зеленского за август
Президент Украины Владимир Зеленский получил в августе 2019 года 28 тысяч гривен (чуть более тысячи долларов) за работу на этой должности.
Московский Комсомолец 11:28
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС 08:23
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась говорить о здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании.
РИА Новости 11:50
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема
Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 13:48
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
Газета.Ru 01:14
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Политика
В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию
В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Коммерсантъ 15:47
Происшествия
Спасатели обнаружили тела 33 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Спасатели обнаружили тела 33 погибших при пожаре на судне Conception у побережья американского штата Калифорния, передаёт 4 сентября телеканал KTLA со ссылкой на береговую охрану США.
REGNUM 12:28
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06