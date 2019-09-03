Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Бавария» объявила о рекордной прибыли по итогам прошлого сезона

«Бавария» по итогам прошлого сезона установила новый рекорд клуба по прибыли. В сезоне-2018/19 оборот мюнхенского клуба составил € 750,5 млн — это рекордный показатель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Бавария» добилась рекордной чистой прибыли за прошлый сезон

Спорт-Экспресс07:17

«Бавария» добилась рекордной чистой прибыли за прошлый сезон

Евро-футбол.ру08:29

«Бавария» объявила о рекордной прибыли по итогам прошлого сезона

Чемпионат07:39

«Бавария» получила рекордную прибыль в истории клуба

Sportbox.RU08:19

Выручка «Баварии» за прошлый сезон – 750,4 млн евро, прибыль – 52,5 млн

Sports.ru08:14

«Бавария» получила рекордную прибыль в истории клуба

Матч ТВ08:19

«Бавария» отчиталась о рекордном финансовом обороте

Sport24.ruвчера в 13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7179 источников, обновлено в 09:55, Вашингтон
Происшествия

В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка

Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Политика

Кабмин Украины уволил Ульяну Супрун

Кабинет министров Украины уволил Ульяну Супрун с должности первого замминистра здравоохранения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
Общество

В Сочи онкобольного мужчину выселили на улицу

REGNUM 09:13
Наука

Заикнемся о мышах

Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 29 августа в 11:36
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика

Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября

Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Происшествия

Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за картинок в Telegram-канале

Известно лишь, что по заявлению Кравчука полиция пришла к координатору штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексею Ворсину.
РБК 06:21
Наука

У побережья Хоккайдо нашли новый вид китов

Ученые из японских университетов и Национального музея естественной истории США выяснили, что кит, который китобои острова Хоккайдо называли Kurotsuchikujira, на самом деле представляет собой новый вид китов рода плавунов.
Индикатор 05:07
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия

На шахте в Донецке прогремел взрыв

Известия 05:32
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель пилотов взорвавшегося Су-25

В Минобороны подтвердили, что пилоты учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, погибли, не успев катапультироваться. об этом в среду, 4 сентября, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:07
Политика

Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих

В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ 07:34
Происшествия

Автомобилист получил ранение в ходе дорожного конфликта в Москве

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт между водителями двух автомобилей произошел около Головинского кладбища на севере Москвы.
ТАСС 09:10
Экономика

Топилин назвал сроки перехода на четырехдневную рабочую неделю

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал необходимые условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru 09:15
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»

Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.
Дни24 03:09
Политика

В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Армия и оружие

В Донбассе «Урал» с боевиками ВСУ подорвался на украинских минах

Два военнослужащих ВСУ получили ранения при подрыве грузовика "Урал" на украинской мине, установленной в районе Троицкого.
ИА Новороссия 07:24
Футбол

Суарес прокомментировал срыв трансфера Неймара в «Барселону»

Vprognoze.ru 05:13
Экономика

Deutsche Bank: отрицательные ставки убивают экономику

На фото: Кристиан Сьюинг, глава DB Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг предупреждает, что дальнейшее смягчение политики Европейского центрального банка не сулит экономике Еврозоны ничего хорошего.
Profinance.ru 07:51
Происшествия

На Урале предотвратили массовое убийство в школе

В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков.
BFM.ru вчера в 13:24
Политика

Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной

РИА Новости вчера в 04:44
Происшествия

Блогер Владислав Синица осужден на пять лет за пост в Twitter

С самого начала прокурор требовал назначить наказание блогеру в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, однако суд приговорил его к пяти годам тюрьмы, признав виновным в совершении преступления в соответствии со статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
SM News вчера в 05:12
Кино

Путин поздравил Нину Ургант с 90-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант.
РЕН ТВ 04:27
Политика

Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Известия 09:50
Футбол

Клубы РПЛ узнали своих соперников в Кубке России

Клубы РПЛ узнали своих оппонентов в Кубке России. Сегодня в результате жеребьевки стали известны все пары 1\16 финала турнира.
Vprognoze.ru 04:03
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости вчера в 05:59
Политика

Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»

Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.
РБК 08:50
Футбол

Демба Ба призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии

Бывший нападающий «Челси» и «Ньюкасла» Демба Ба призвал темнокожих футболистов уехать из серии А. Поводом для этого послужил скандал вокруг нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.
Спорт-Экспресс 08:40
Политика

Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине

Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.
РИА Новости Крым 06:47
Культура

Симоньян довела Соловьева до слез историей про детей Беслана

Симоньян вспомнила историю о детях одного из чиновников республики - тогдашнего спикера парламента Северной Осетии Таймураза Мамсурова, сын и дочь которого в момент захвата заложников были в школе.
Московский Комсомолец 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное