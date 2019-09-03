Футбол
Чемпионат«Бавария» объявила о рекордной прибыли по итогам прошлого сезона
«Бавария» по итогам прошлого сезона установила новый рекорд клуба по прибыли. В сезоне-2018/19 оборот мюнхенского клуба составил € 750,5 млн — это рекордный показатель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7179 источников, обновлено в 09:55, Вашингтон
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Политика
Кабмин Украины уволил Ульяну Супрун
Кабинет министров Украины уволил Ульяну Супрун с должности первого замминистра здравоохранения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 29 августа в 11:36
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября
Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Происшествия
Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за картинок в Telegram-канале
Известно лишь, что по заявлению Кравчука полиция пришла к координатору штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексею Ворсину.
РБК 06:21
Наука
У побережья Хоккайдо нашли новый вид китов
Ученые из японских университетов и Национального музея естественной истории США выяснили, что кит, который китобои острова Хоккайдо называли Kurotsuchikujira, на самом деле представляет собой новый вид китов рода плавунов.
Индикатор 05:07
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов взорвавшегося Су-25
В Минобороны подтвердили, что пилоты учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, погибли, не успев катапультироваться. об этом в среду, 4 сентября, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:07
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ 07:34
Происшествия
Автомобилист получил ранение в ходе дорожного конфликта в Москве
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт между водителями двух автомобилей произошел около Головинского кладбища на севере Москвы.
ТАСС 09:10
Экономика
Топилин назвал сроки перехода на четырехдневную рабочую неделю
Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал необходимые условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru 09:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»
Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.
Дни24 03:09
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Армия и оружие
В Донбассе «Урал» с боевиками ВСУ подорвался на украинских минах
Два военнослужащих ВСУ получили ранения при подрыве грузовика "Урал" на украинской мине, установленной в районе Троицкого.
ИА Новороссия 07:24
Футбол
Суарес прокомментировал срыв трансфера Неймара в «Барселону»
Vprognoze.ru 05:13
Экономика
Deutsche Bank: отрицательные ставки убивают экономику
На фото: Кристиан Сьюинг, глава DB Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг предупреждает, что дальнейшее смягчение политики Европейского центрального банка не сулит экономике Еврозоны ничего хорошего.
Profinance.ru 07:51
Происшествия
На Урале предотвратили массовое убийство в школе
В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков.
BFM.ru вчера в 13:24
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Происшествия
Блогер Владислав Синица осужден на пять лет за пост в Twitter
С самого начала прокурор требовал назначить наказание блогеру в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, однако суд приговорил его к пяти годам тюрьмы, признав виновным в совершении преступления в соответствии со статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
SM News вчера в 05:12
Кино
Путин поздравил Нину Ургант с 90-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант.
РЕН ТВ 04:27
Футбол
Клубы РПЛ узнали своих соперников в Кубке России
Клубы РПЛ узнали своих оппонентов в Кубке России. Сегодня в результате жеребьевки стали известны все пары 1\16 финала турнира.
Vprognoze.ru 04:03
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости вчера в 05:59
Политика
Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»
Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.
РБК 08:50
Футбол
Демба Ба призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии
Бывший нападающий «Челси» и «Ньюкасла» Демба Ба призвал темнокожих футболистов уехать из серии А. Поводом для этого послужил скандал вокруг нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.
Спорт-Экспресс 08:40
Политика
Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине
Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.
РИА Новости Крым 06:47
Культура
Симоньян довела Соловьева до слез историей про детей Беслана
Симоньян вспомнила историю о детях одного из чиновников республики - тогдашнего спикера парламента Северной Осетии Таймураза Мамсурова, сын и дочь которого в момент захвата заложников были в школе.
Московский Комсомолец 07:44