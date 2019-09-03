Футбол
Чемпионат«Бавария» объявила о рекордной прибыли по итогам прошлого сезона
«Бавария» по итогам прошлого сезона установила новый рекорд клуба по прибыли. В сезоне-2018/19 оборот мюнхенского клуба составил € 750,5 млн — это рекордный показатель.
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Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Газета.Ru вчера в 15:09
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Экономика
Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
Газета.Ru 07:44
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Политика
Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема
Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 13:48
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Политика
Конте объявил состав нового итальянского правительства
Вновь ставший главой правительства Италии Джузеппе Конте объявил состав нового кабмина.
Московский Комсомолец 10:24
Экономика
Росстат вновь зафиксировал дефляцию в России
Потребительские цены в России за период с 27 августа по 2 сентября снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 09:18
Политика
Путин поручил установить доплаты медикам
Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент Владимир Путин.
Gorodvo.ru 02:49
Политика
Украинский язык сочли выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Lenta.ru 13:40
Происшествия
СК завел дело после гибели пятилетней девочки в Турции
РИА Новости 06:46
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину киногруппы
В Кабардино-Балкарии (КБР) задержан мужчина, обстрелявший машину съемочной группы фильма "Чики".
Интерфакс 13:57
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Политика
Путин и Моди приняли совместное заявление
Президент России и премьер-министр Индии приняли совместное заявление "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества".
Российская газета 05:52
Экономика
Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян
Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.
Российская газета 01:32
Армия и оружие
США выступили против протекционизма Евросоюза в сфере военных закупок
Новое законодательство Европейского союза сфере военных закупок «создает проблемы», потому что не обеспечивает тот уже уровень открытости для американских компаний.
Политика Сегодня 12:19
Политика
Госдеп назначил награду за разрушающие финансовую сеть КСИР сведения
США назначают награду до $15 млн за информацию, которая поможет разрушить финансовую сеть Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Известия 11:33
Наука
Анализ мочи поможет быстро диагностировать рак
Анализ мочи, которая меняет свой цвет в зависимости от присутствия или отсутствия опухолевых клеток в организме, сможет помогать в диагностике коварной болезни уже в недалеком будущем.
MedikForum.ru вчера в 08:50
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
По условиям сделки Иран должен был сократить свою ядерную программу в обмен на отказ участников соглашения, включая США, от санкций в отношении страны.
РБК 12:10
Кино
«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv 10:56
Шоу-бизнес
Мама Децла призналась, что носит вещи сына после его смерти
Собеседник вчера в 21:09
Общество
Аскольда Запашного экстренно прооперировали в Германии
Общественная служба новостей 06:02
Политика
В Госдуму внесли законопроект об антимонопольном комплаенсе
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие антимонопольного комплаенса, а также устанавливает порядок его организации и требования к документам хозяйствующих субъектов, формирующих антимонопольный комплаенс, говорится в среду в сообщении кабинета министров.
РИА Новости 13:55
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59