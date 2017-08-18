Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Бавария» одолела «Олимпиакос» в Лиге чемпионов

Олимпиакос — Бавария
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Караискакис»
Юссеф Эль-Араби
23′
34′
Роберт Левандовски
46′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
50′
Тиаго Алькантара
59′
Люка Эрнандес
Жером Боатенг
62′
Роберт Левандовски
Андреас Бухалакис
Максимилиано Ловера
69′
72′
Мануэль Нойер
Рубен Семеду
73′
75′
Корентен Толиссо
Гиоргос Масурас
Мигель Анхель Герреро
79′
Гильерме дос Сантос
79′
86′
Томас Мюллер
Иван Перишич
Мохамед Камара
Лазар Ранджелович
88′
Юссеф Эль-Араби
89′
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Олимпиакос" встречался с "Баварией". Встреча на пирейском стадионе "Георгиос Караискакис" закончилась победой гостей - 3:2.
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