Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Бавария» определилась с именем главного тренера

Мюнхенская "Бавария" определилась специалиста, который станет главным тренером команды, передает официальный сайт немецкой команды. Руководство мюнхенского клуба приняло решение оставить Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера.
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Официально: Флик останется на посту главного тренера «Баварии»

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«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

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«Бавария» определилась с новым тренером

Sport.ru16:59

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«Бавария» утвердила кандидатуру главного тренера

RT на русском15:34

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

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