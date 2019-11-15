Футбол
Газета.Ru«Бавария» определилась с именем главного тренера
Мюнхенская "Бавария" определилась специалиста, который станет главным тренером команды, передает официальный сайт немецкой команды. Руководство мюнхенского клуба приняло решение оставить Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера.
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Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома
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Помпео резко ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Политик заметил, что у стран не было идеальных отношений Государственный секретарь США Майк Помпео дал оценку словам президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" в Североатлантическом альянсе.
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Пугачева заработала около 18 миллионов за концерт в Минске
Утверждается, что оставшаяся часть дохода в размере около 12 миллионов досталась организаторам — за вычетом цены аренды зала.
Общество
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Мальчику предлагают обучение престижные университеты со всего мира, и ему предстоит определиться, где получать докторскую степень.
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Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Политика
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Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс".
Наука
Исследователи определили семь типов фейковых новостей
Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
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Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Шоу-бизнес
Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
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Helsingin Sanomat (Финляндия): антироссийские санкции нанесли Финляндии меньший урон, чем другим странам (Helsingin Sanomat)
Финляндия пострадала от антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, меньше, чем в среднем другие страны.
Футбол
Определены 12 из 24 участников Евро-2020
По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в пятницу, 15 ноября, стали известны уже 12 из 24 участников финальной стадии турнира.