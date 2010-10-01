Футбол
Спорт-Экспресс«Бавария» определилась с кандидатами на пост главного тренера
«Бавария» продолжает поиски нового главного тренера после расставания с Нико Ковачем. В шорт-лист мюнхенского клуба входят Ральф Рангник, Арсен Венгер и Массимилиано Аллегри, утверждает The Guardian. "Бавария" в последнем матче чемпионата Германии проиграла франкфуртскому "Айнтрахту" со счетом 1:5.
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The Guardian: Венгер, Аллегри, Рангник и тен Хаг – претенденты на пост тренера «Баварии»
Бомбардир.рувчера в 15:47
Эрик тен Хаг: «Бавария» – фантастический клуб, но у меня сильная связь с «Аяксом»
Sports.ruвчера в 15:12
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Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
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Телеканал 360° 02 ноября в 19:05
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По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
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«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.
Коммерсантъ вчера в 17:29
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Названы регионы России с самым доступным дизельным топливом
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Экономика
Правительство РФ внесло законопроект о защите и поощрении инвестиций
Правительство РФ в субботу, 2 ноября, внесло в Государственную Думу проект закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации», а также ряд сопутствующих законопроектов.
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В Японии офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю
В Японии офис Microsoft объявил о результатах перехода на четырехдневную рабочую неделю.
РЕН ТВ вчера в 09:56
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