Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Бавария» определилась с кандидатами на пост главного тренера

«Бавария» продолжает поиски нового главного тренера после расставания с Нико Ковачем. В шорт-лист мюнхенского клуба входят Ральф Рангник, Арсен Венгер и Массимилиано Аллегри, утверждает The Guardian. "Бавария" в последнем матче чемпионата Германии проиграла франкфуртскому "Айнтрахту" со счетом 1:5.
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Эрик тен Хаг: «Бавария» по-прежнему в моем сердце, но сейчас я в «Аяксе»

Спорт-Экспрессвчера в 21:36

Эрик Тен Хаг: «„Бавария“ — фантастический клуб, но сейчас эта работа не для меня»

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Тен Хаг исключил возможность своего назначения на пост наставника «Баварии»

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Эрик Тен Хаг: «„Бавария“ — фантастический клуб, но сейчас эта работа не для меня»

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Тен Хаг: «Останусь в „Аяксе“ в этом сезоне»

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The Guardian: Венгер, Аллегри, Рангник и тен Хаг – претенденты на пост тренера «Баварии»

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Эрик тен Хаг: «Бавария» – фантастический клуб, но у меня сильная связь с «Аяксом»

Sports.ruвчера в 15:12
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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

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Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
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Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
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Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
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В Башкирии завели дело после гибели женщины с двумя детьми при пожаре

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СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
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В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме

Российская газета 00:52
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«Трактор» сделал кадровые перестановки в тренерском штабе

В хоккейном клубе «Трактор» вслед за отставкой Петериса Скудры, сегодня, 5 ноября, объявили о кадровых перестановках во всем тренерском штабе.
Первый областной 01:59
Общество

У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
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В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
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Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
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СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы

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Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.
Автоновости дня вчера в 22:44
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Подозреваемому в убийстве мальчика в Нарьян-Маре предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение 36-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
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Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Армия и оружие

В США назвали Россию «самой реальной военной угрозой»

Россия оценивается как «самая реальная военная угроза» для США, а также «для американских интересов в Европе».
Телеканал 360° 02 ноября в 19:05
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
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Владимир Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.
Областная газета 01:09
Экономика

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.
Коммерсантъ вчера в 17:29
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Названы регионы России с самым доступным дизельным топливом

Меньше всего топлива на свою зарплату могут купить жители Дагестана (504 литра) и Карачаево-Черкессии (508 литров).
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Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
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Тедеско прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры

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Правительство РФ внесло законопроект о защите и поощрении инвестиций

Правительство РФ в субботу, 2 ноября, внесло в Государственную Думу проект закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации», а также ряд сопутствующих законопроектов.
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Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
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В ЕАО двое детей и двое взрослых погибли в ДТП

Две иномарки столкнулись во вторник на трассе в Смидовичском районе Еврейской автономной области и загорелись, погибли четверо, включая двух детей, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
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В Японии офис Microsoft объявил о результатах перехода на четырехдневную рабочую неделю.
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Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
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Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»

Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
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Компания Facebook сменила логотип

Компания Facebook сменила свой логотип, чтобы пользователи не смогли спутать его с логотипом одноименной социальной сети.
UfacityNews.ru вчера в 22:22
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