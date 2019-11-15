Футбол

Sport.ruSport.ru«Бавария» определилась с новым тренером

"Бавария" определилась с новым главным тренером. Команда несколько недель назад уволила хорвата Нико Ковача и находилась в поиске нового наставника, среди которых назывались Арсен Венгер и Хосеп Гвардиола.
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Официально: Флик останется на посту главного тренера «Баварии»

Sport24.ruвчера в 15:12

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Чемпионатвчера в 15:42

Флик продолжит руководить «Баварией»

Матч ТВвчера в 15:16

«Бавария» определилась с новым тренером

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Флик продолжит руководить «Баварией»

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«Бавария» утвердила кандидатуру главного тренера

RT на русскомвчера в 15:34

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Soccer.ruвчера в 16:25
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Российская исполнительница Любовь Успенская назвала шикарным свой концертный тур по Украине.
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Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.
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