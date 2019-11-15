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Политика Белый дом считает слушания по импичменту Трампа пустой тратой времени В администрации президента США назвали бесполезной тратой времени слушания по импичменту главы американского государства Дональда Трампа, состоявшиеся в пятницу в нижней палате Конгресса США.

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Политика Лукашенко предсказал третью мировую войну Лукашенко поручил мэру Минска Анатолию Сиваку и губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову тщательно разобраться в ситуации и направить принятое ими решение президенту Белоруссии.

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