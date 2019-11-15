Футбол
Sport.ru«Бавария» определилась с новым тренером
"Бавария" определилась с новым главным тренером. Команда несколько недель назад уволила хорвата Нико Ковача и находилась в поиске нового наставника, среди которых назывались Арсен Венгер и Хосеп Гвардиола.
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Политика
Белый дом считает слушания по импичменту Трампа пустой тратой времени
В администрации президента США назвали бесполезной тратой времени слушания по импичменту главы американского государства Дональда Трампа, состоявшиеся в пятницу в нижней палате Конгресса США.
Кино
«Джокер» собрал почти $1 млрд в мировом прокате
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса заработал в мировом прокате $998 млн.
Политика
JIT пытается обвинить Сергея Шойгу в крушении MH17
В телефонной беседе имя Шойгу называется, как «то, кого нельзя называть», но его фамилия начинается на букву «Ш». В JIT услышали, что один из участников разговора упомянул фамилию российского министра обороны, который якобы «отдал приказ «какеготам», которые согласились передать после получения приказа».
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Политика
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
Политика
Лукашенко предсказал третью мировую войну
Лукашенко поручил мэру Минска Анатолию Сиваку и губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову тщательно разобраться в ситуации и направить принятое ими решение президенту Белоруссии.
Общество
Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
Общество
Мужчину не пустили на борт самолета из-за слишком толстого кота
Мужчина показал Фиби перед посадкой, а домой отправился с Виктором. Однако его отказались пускать на борт самолета.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о реакции семьи Заворотнюк на предложенную помощь
Недавно известный российский продюсер Иосиф Пригожин признался, что связывался с родными актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас якобы борется с онкологическим заболеванием, и предлагал им помощь, но они от нее отказались.
Политика
«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»
Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
Политика
В столкновениях у города Кочабамба в Боливии погибли пять человек
Как минимум пять человек погибли и не менее 50 получили ранения в пятницу в столкновениях у боливийского города Кочабамба.
Политика
На Украине задержан один из лидеров ИГ
В ходе совместной операции Украины, Грузии и США недалеко от Киева задержан один из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» гражданин Грузии Аль Бара Шишани.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об отработке Россией ударов по Одессе
Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
Экономика
10% заемщиков после реструктуризации снова попадают в просрочку
Около 10% клиентов банков, решивших провести реструктуризацию кредита, через какое-то время снова выходят на просрочку, сообщил вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" (НАПКА) Александр Морозов.
Гаджеты
Все смартфоны Xiaomi с ценниками выше $285 получат модули 5G
Лэй Цзюнь признался, что для смартфонов бренда Xiaomi с ценниками от 2 тысяч юаней обеспечат поддержку сетей 5G.
Футбол
В чемпионате Бразилии вратарь отразил мяч при помощи сетки ворот
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Политика
Помпео заявил о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Политика
Двое осуждённых за шпионаж граждан РФ помилованы в Литве
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании двух граждан России, которые в 2017 году были осуждены за шпионаж.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
Пике: у 30-летнего Альбы нет водительских прав — его всегда возит отец
Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, как добираются на тренировки его одноклубники 17-летний Ансу Фати и Жорди Альба, которому в марте следующего года исполнится 31 год.
Политика
Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти
Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.
Здоровье
Нарколог предупредил о вреде курения кальяна
Курение кальяна не менее вредно для здоровья, чем курение сигарет, и может привести к серьезным заболеваниям, рассказал Агентству "Москва" заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Общество
Пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе соцсети
Предыдущий сбой в работе Facebook наблюдался 13 ноября.