Футбол

Sport.ruSport.ru«Бавария» определилась с новым тренером

"Бавария" определилась с новым главным тренером. Команда несколько недель назад уволила хорвата Нико Ковача и находилась в поиске нового наставника, среди которых назывались Арсен Венгер и Хосеп Гвардиола.
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Официально: Флик останется на посту главного тренера «Баварии»

Sport24.ruвчера в 15:12

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Чемпионатвчера в 15:42

Флик продолжит руководить «Баварией»

Матч ТВвчера в 15:16

«Бавария» определилась с новым тренером

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Флик продолжит руководить «Баварией»

Sportbox.RUвчера в 15:16

«Бавария» утвердила кандидатуру главного тренера

RT на русскомвчера в 15:34

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Soccer.ruвчера в 16:25
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Газета.Ru 06:24
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Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Российская газета вчера в 06:05
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«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Газета.Ru вчера в 17:48
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Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
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Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
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Футболист сборной Швеции Александер Исак подвергся оскорблениям на почве расизме в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Румынии.
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Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
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Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике

Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения поедаемого сахара, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

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Происшествия

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Как завершились слепые прослушивания восьмого сезона шоу «Голос»

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В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Знаменитый актер Михаил Ефремов признался, что впервые стал дедом.
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Футбол

Григорян рассказал, кого из тренеров РПЛ считает гениальным

Бывший главный тренер «Анжи», «Луча» и «Тамбова» Александр Григорян высоко отозвался об уровне коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко.
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В ноябре китайский портал Eastday.com написал, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток.
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Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.
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Футбол

Роналду хочет играть в одной команде с Погба

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Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

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