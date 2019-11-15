Футбол
Sport.ru«Бавария» определилась с новым тренером
"Бавария" определилась с новым главным тренером. Команда несколько недель назад уволила хорвата Нико Ковача и находилась в поиске нового наставника, среди которых назывались Арсен Венгер и Хосеп Гвардиола.
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Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Политика
«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Политика
Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ
Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Футбол
Шведского форварда оскорбили на почве расизма в матче с Румынией
Футболист сборной Швеции Александер Исак подвергся оскорблениям на почве расизме в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Румынии.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения поедаемого сахара, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.
Технологии
Apple удалила из App Store все, что связано с вейпингом
Кроме приложений, непосредственно связанных с вейпингом Apple намерена удалить из магазина приложений все программы с играми и новостями, посвященными культуре курения электронных сигарет.УПри этом уже установленные на устройствах приложения смогут работать и дальше.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Происшествия
В якутском поселке Айхал при перестрелке на рынке погиб человек
Работники рынка в якутском поселке Айхал устроили перестрелку, в которой погиб один человек и двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Культура
Как завершились слепые прослушивания восьмого сезона шоу «Голос»
Выпуск восьмого сезона шоу «Голос» от 15 ноября ознаменовался тем, что в нём были подведены итоги этапа слепых прослушиваний вокального проекта.
Кино
Журнал Time назвал главные фильмы десятилетия
Журнал Time предоставил для ознакомления перечень главных фильмов последнего десятилетия.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов впервые стал дедом
Знаменитый актер Михаил Ефремов признался, что впервые стал дедом.
Футбол
Григорян рассказал, кого из тренеров РПЛ считает гениальным
Бывший главный тренер «Анжи», «Луча» и «Тамбова» Александр Григорян высоко отозвался об уровне коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко.
Армия и оружие
России подсказали способ захвата Прибалтики
В ноябре китайский портал Eastday.com написал, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток.
Происшествия
Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее
Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.
Футбол
Роналду хочет играть в одной команде с Погба
Ранее Роналду и Погба никогда не играли вместе. На Поля также претендует мадридский «Реал».
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.