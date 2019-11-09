Бавария сыграет дома с Боруссией в матче 11-го тура бундеслиги. После десяти туров Бавария набрала 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, у Боруссии 19 очков и третья позиция.

Общество Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

Общество Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в регионах Во всех остальных регионах число женщин преобладает над мужчинами. Примерно равное соотношение можно отметить в четырех регионах страны.

Здоровье Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу 65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.

Политика Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Происшествия Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.

Фигурное катание Анна Щербакова вышла в финал Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова стала золотым призером на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который состоялся в городе Чунцине.

Экономика Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).

Космос Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3 Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.

Происшествия Угрозы минирования двух ТЦ Москвы оказались ложными Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сообщения о минировании двух торговых центров в Москве оказались ложными.

Общество Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Общество В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.

Футбол Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит» В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».

Здоровье Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.

Происшествия Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен» Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.

Авто Rolls-Royce показал Cullinan в спецверсии Black Badge Английская компания Rolls-Royce расширила линейку Black Badge, дополнив в неё кроссовер Cullinan.

Авто Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг смартфонов Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.

Футбол Акинфеев получил в подарок от «Ференцвароша» футболку Пушкаша Встреча закончилась со счетом 0:0. После матча с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил капитану московского небольшой подарок — футболку с фамилией знаменитого венгерского нападающего Ференца Пушкаша.

Экономика Россияне стали больше тратить в спортмагазинах, по 4 тыс руб за раз - исследование Россияне стали больше тратить на товары для спорта: совокупный объем затрат в июле-октябре 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а средний чек составил 4,2 тысячи рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Наука Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.