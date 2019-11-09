Футбол
Советский спорт«Бавария» примет «Боруссию» в 11-м туре бундеслиги
Бавария сыграет дома с Боруссией в матче 11-го тура бундеслиги. После десяти туров Бавария набрала 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, у Боруссии 19 очков и третья позиция.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:46, Вашингтон
Единоборства
Волков в доминирующем стиле победил Харди
ProstoProSport 16:44
Общество
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ вчера в 03:03
Кино
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Мойка78 вчера в 21:43
Общество
Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в регионах
Во всех остальных регионах число женщин преобладает над мужчинами. Примерно равное соотношение можно отметить в четырех регионах страны.
ФедералПресс 02:51
Здоровье
Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу
65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться", продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Агентство Телеграф вчера в 02:21
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Газета.Ru вчера в 11:21
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Происшествия
Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе
Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
Московский Комсомолец 16:54
Фигурное катание
Анна Щербакова вышла в финал Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова стала золотым призером на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который состоялся в городе Чунцине.
Народные новости 08:08
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
RT на русском 17:00
Космос
«Вояджер 2» покинул Солнечную систему
XXII век вчера в 07:39
Экономика
Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).
Газета.Ru 17:09
Космос
Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3
Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Происшествия
Угрозы минирования двух ТЦ Москвы оказались ложными
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сообщения о минировании двух торговых центров в Москве оказались ложными.
RT на русском 17:41
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Футбол
Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»
В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Форпост Северо-Запад 07 ноября в 05:04
Здоровье
Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
REGNUM 12:27
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 13:31
Авто
Rolls-Royce показал Cullinan в спецверсии Black Badge
Английская компания Rolls-Royce расширила линейку Black Badge, дополнив в неё кроссовер Cullinan.
Тарантас Ньюс 07 ноября в 09:40
Авто
Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two.
Quto.ru 07 ноября в 09:32
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
Москва 24 вчера в 03:32
Музыка
Александра Пахмутова принимает поздравления с 90-летием
Композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летие.
Псковское агентство информации 03:10
Футбол
Акинфеев получил в подарок от «Ференцвароша» футболку Пушкаша
Встреча закончилась со счетом 0:0. После матча с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил капитану московского небольшой подарок — футболку с фамилией знаменитого венгерского нападающего Ференца Пушкаша.
Спорт-Экспресс 08:38
Экономика
Россияне стали больше тратить в спортмагазинах, по 4 тыс руб за раз - исследование
Россияне стали больше тратить на товары для спорта: совокупный объем затрат в июле-октябре 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а средний чек составил 4,2 тысячи рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 19:17
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 16:04
Наука
Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух
Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.
Популярная механика 06:15
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17