Футбол

Советский спортСоветский спорт«Бавария» примет «Боруссию» в 11-м туре бундеслиги

Бавария сыграет дома с Боруссией в матче 11-го тура бундеслиги. После десяти туров Бавария набрала 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, у Боруссии 19 очков и третья позиция.
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Бавария-Боруссия 09.11.2019 прогноз 1X

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Ставка и прогноз на матч «Бавария» - «Боруссия»

ODDS.ruвчера в 19:47
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