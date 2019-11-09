Футбол
Советский спорт«Бавария» примет «Боруссию» в 11-м туре бундеслиги
Бавария сыграет дома с Боруссией в матче 11-го тура бундеслиги. После десяти туров Бавария набрала 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, у Боруссии 19 очков и третья позиция.
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Технологии
Россия представит инновационный самолет-амфибию в 2020 году
Первый российский самолет-амфибия, сконструированный с использованием технологии «цифровых двойников» покажут в начале 2020 года, сообщает РИА «Новости».
Общественное телевидение России 07 ноября в 09:46
Футбол
«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»
Известия Мордовии 09:25
Происшествия
В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН
Основатель Татарской лиги Клуба веселых и находчивых (КВН) Фарида Таштабанова погибла в ночь на субботу при столкновении автомобиля, в котором организаторы лиги возвращались из Казани в Набережные Челны, с «КамАЗом».
Известия 09:24
Футбол
Джордан Ларссон: «Пенальти на мне был. Не знаю, что там делал ВАР»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал спорный эпизод в первом тайме матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0), когда арбитр Виталий Мешков не назначил пенальти после его падения в штрафной площади.
Спорт-Экспресс 14:27
Армия и оружие
Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии
Российская газета вчера в 05:02
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Происшествия
Для обезвреживания гранаты в общежитие МГУ вызваны саперы
Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, саперы вызваны по адресу улица Кравченко, дом 7.
Ридус 14:26
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.
ТАСС Спорт 07 ноября в 17:20
Политика
В МИД России надеются, что у Ирана не будет ядерного оружия
Москва надеется, что у Ирана не будет ядерного оружия, для этого созданы необходимые механизмы контроля и проверки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 10:07
Футбол
Валерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»
Спорт-Экспресс 10:42
Футбол
«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на второе место в АПЛ
В матче 12-го тура АПЛ «Лестер» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:0.
Metaratings 14:20
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Футбол
Игрок «Манчестер Сити» показал татуировку на спине с героями любимых сериалов
Матч ТВ вчера в 05:56
Единоборства
Магомед Анкалаев нокаутировал соперника на турнире UFC в Москве
Магомед Анкалаев в третьем раунде нокаутировал Дальче Лунгиамбулу из ЮАР на турнире UFC в Москве.
РИА Дагестан 14:34
Политика
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.
Известия 13:09
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Космос
Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе
Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
Суть событий вчера в 10:51
Политика
Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.
Коммерсантъ 10:39
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Общество
В Германии отмечают 30 лет со дня крушения берлинской стены
Германия отмечает 30 лет со дня крушения берлинской стены, передает ОТР. Почти столько же лет она разделяла город на восточный и западный.
Общественное телевидение России 12:03
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева рассказала о сексуальной ненасытности Павла Воли
В беседе была затронута тема сексуальной жизни в браке. Говоря об интимных отношениях, Утяшева назвала своего супруга трехногим.
Вечерний курьер 11:03
Религия
В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.
Политическая Экспертиза вчера в 12:16
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52