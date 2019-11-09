Футбол
Советский спорт«Бавария» примет «Боруссию» в 11-м туре бундеслиги
Бавария сыграет дома с Боруссией в матче 11-го тура бундеслиги. После десяти туров Бавария набрала 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, у Боруссии 19 очков и третья позиция.
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Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Транспорт
Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.
Газета.Ru 12:39
Экономика
МЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации
Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов.
ТАСС 13:17
Политика
Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России
В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.
Газета.Ru 12:42
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика
Владимир Карасёв: Донбасс существенно усилит экономику России
Сложно было представить дальнейшую судьбу Донбасса, если б не поддержка России и лично президента Владимира Путина.
Новостной фронт вчера в 09:39
Происшествия
В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова
Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Газета.Ru 10:33
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском вчера в 11:28
Политика
Асад обвинил Запад в попытке склонить сирийцев к поддержке террористов
Сирийский президент считает, что Запад предпринимает последнюю попытку склонить население к прекращению поддержки Дамаска.
ТК Звезда 10:58
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Политика
Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ
Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
РИА Новости 10:59
Авто
Haval объявила цены на купе-кроссовер Haval F7x для РФ
Тарантас Ньюс 07 ноября в 12:41
Общество
Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием
Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения.
РИА Новости 11:38
Происшествия
СМИ сообщили о деталях убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
Убийство девушки в квартире на улице Мойка в Санкт-Петербурге было совершено еще 7 ноября, сообщает издание 47News.
РБК 11:11
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Sputnik Южная Осетия 06 ноября в 06:03
Футбол
«Сочи» представил болельщикам Варданяна
В субботу, 9 ноября, в одном из ресторанов Сочи болельщикам был представлен новичок клуба — футболист сборной Армении Эрик Варданян, который будет дозаявлен во время зимней паузы.
Спорт-Экспресс 12:48
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Российская газета 10:10
Единоборства
Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.
RT на русском 12:40
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала о проблемах Яны Рудковской с мужем
Ксения Собчак рассказала о проблемах Яны Рудковской с мужем Евгением Плющенко.
Актуальные Новости 06:51
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости 07 ноября в 21:43
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Футбол
Гендиректор «Спартака» поздравил «Тамбов» с победой над «Ростовом»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о том, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поздравил его команду с победой над «Ростовом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.
Sportbox.RU 12:43