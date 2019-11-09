Футбол

Советский спортСоветский спорт«Бавария» примет «Боруссию» в 11-м туре бундеслиги

Бавария сыграет дома с Боруссией в матче 11-го тура бундеслиги. После десяти туров Бавария набрала 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, у Боруссии 19 очков и третья позиция.
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Бавария-Боруссия 09.11.2019 прогноз 1X

Sport-place11:14

«Бавария» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция начнётся 9 ноября в 20:30

Чемпионат10:08

«Бавария» — «Боруссия». Онлайн и лучшие моменты

Матч ТВ12:13

Видеотрансляция матча «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд – 1:0. Левандовски забил. Текстовый онлайн тоже есть

Sports.ru04:36

«Бавария» — «Боруссия»: стартовые составы команд. Ройс — в запасе гостей

Спорт-Экспресс12:22

Футбол, Бундеслига, 11 тур, Бавария - Боруссия Д, Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru11:30

«Бавария» — «Боруссия» Д. Прямая трансляция

Sport24.ru10:44
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