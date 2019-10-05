Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче чемпионата Германии

Бавария — Хоффенхайм
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Альянц Арена»
Тиаго Алькантара
45′+3′
54′
Саркис Адамян
Корентен Толиссо
Иван Перишич
60′
Кингсли Коман
Томас Мюллер
60′
62′
Павел Кадержабек
Костас Стафилидис
67′
Флориан Гриллич
Ховард Нордтвейт
Роберт Левандовски
73′
79′
Саркис Адамян
82′
Саркис Адамян
Эрмин Бичакчич
Иван Перишич
90′+5′
Мюнхенская "Бавария" проиграла "Хоффенхайму" в матче седьмого тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Саркис Адамян.
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