Футбол
REGNUM«Бавария» рассматривает Аллегри в качестве нового главного тренера
По информации издания, руководство «Баварии» рассматривает Аллегри в качестве нового главного тренера команды. Напомним, с 2014 по 2019 год Аллегри возглавлял «Ювентус». Под его руководством команда пять раз выиграла чемпионат Италии, а также четыре Кубка и два Суперкубка Италии.
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Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Происшествия
Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед
ТАСС вчера в 11:23
Политика
Евгений Киселев рассказал о побеге Аркадия Бабченко из Украины
Журналист Аркадий Бабченко покинул территорию Украины, рассказал его коллега Евгений Киселев на своем YouTube-канале.
Rambler News Service вчера в 03:44
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные
РИА Новости вчера в 23:17
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Дочь Клявера и Польны попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Дочь Дениса Клявера и Евы Польны находится без сознания из-за приступа астмы.
Дни24 вчера в 09:46
Экономика
Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством
Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Единоборства
Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу
С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Хорошие новости вчера в 01:30
Музыка
Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае
Накануне российская исполнительница Земфира дала концерт в Дубае (ОАЭ) и спела там две новые композиции, которые ранее нигде не звучали.
Петербургский дневник вчера в 02:57
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Армия и оружие
В Петровскм начнется развод военных сил
29 октября Министр иностранных дел Украины заявил о начале разведении я военных сил.
SM News вчера в 23:45
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
RT на русском вчера в 13:05
Общество
В России отмечают День народного единства
День народного единства отмечается в России 4 ноября на государственном уровне, поэтому понедельник стал для россиян официальным выходным.
Газета.Ru 00:32
Армия и оружие
Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море
Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в акватории Средиземного моря.
Газета.Ru вчера в 21:49
Теннис
Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA
Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.
Спорт-Экспресс вчера в 08:14
Политика
Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.
МИР 24 вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° вчера в 05:47
Хоккей
Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Политика
США заявили о незаконной деятельности Китая в Южно-Китайском море
В документе госдепартамента о реализации стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе претензии Китая в Южно-Китайском море охарактеризованы как беспочвенные, незаконные и необоснованные.
Московский Комсомолец вчера в 23:04
Автоспорт
Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия вчера в 17:48
Армия и оружие
Западный эксперт: Российский военный флот находится в аховом состоянии
Если бы Москва действительно построила каждый корабль, обещанный за последнее десятилетие, российский флот вышел бы на мировой уровень - замечает автор.
Военное обозрение 02:27
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru вчера в 03:32
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда 02 ноября в 16:35
Общество
Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX
Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников-CWA, которая представляет интересы бортпроводников 20 авиакомпаний, включая United Airlines, также сообщила, что слушания по Boeing 737 MAX вызвали у нее новые вопросы.
Интерфакс 01 ноября в 06:36
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04