Футбол
РБККовача уволили с поста главного тренера «Баварии»
Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария». Об этом сообщается на сайте клуба. Как следует из текста сообщения, исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» стал Ханс Флик.
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Букмекеры назвали основных претендентов на должность главного тренера «Баварии»
Sport24.ruвчера в 16:19
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Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019
Passion.ru вчера в 06:08
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
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Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
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Экономика
Подрядчик решил обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»
Соответственно, легально производить «Нарзан» могут только АО «Нарзан» и «дочка» «Кавминкурортресурсов» — частно-государственная компания «Холдинг Аква», известная также как фактически монопольный производитель «Ессентуков».
РБК 01:00
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Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru вчера в 10:06
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Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
Кино
Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену»
Американский актёр Роберт Паттинсон начал подготовку к роли Бэтмена в одноимённом фильме Мэтта Ривза.
News.ru 02 ноября в 15:35
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня 02 ноября в 04:10
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Хоккей
Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском вчера в 22:58
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».
Чемпионат вчера в 16:56
Происшествия
Суд в Нарьян-Маре арестовал впустившего убийцу в детский сад охранника
Суд в Нарьян-Маре арестовал на два месяца охранника, который впустил в детский сад «Сказка» мужчину, убившего ребёнка.
RT на русском 02 ноября в 08:28
Гаджеты
Xiaomi Mi CC9 Pro пошел по стопам Xiaomi Mi 9 и превзошел его
Защитный чехол Xiaomi Mi 9 RUOK продается за 7 долларов, аналогичный аксессуар для Xiaomi Mi CC9 Pro должен стоить примерно столько же.
iXBT.com 00:03
Автоспорт
Гонщик Квят назвал штраф на Гран-при «Формулы-1» невероятным и тупым
Гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят с возмущением опротестовал штраф на гран-при «Формулы-1» в США.
REGNUM вчера в 20:36
Общество
Какие знаки зодиака ждет любовь и крепкие отношения в 2020 году
В этот год больших успехов на любовном фронте смогут добиться представители разных знаков зодиака.
Челнинские известия 02 ноября в 07:05
Происшествия
Во Франции перевернулся автобус с россиянами
Среди пострадавших пассажиров автобуса, перевернувшегося во Франции, российских туристов нет, сообщили «РИА новости» в посольстве РФ в Париже.
Коммерсантъ вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Супруг певицы Сати Казановой нашел ее парик
Телепрограмма вчера в 08:57
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
РИА Новости вчера в 10:58
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Спорт
Виктор Ан завоевал серебро на первом этапе Кубка мира по шорт-треку
Россиянин Виктор Ан завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в американском Солт-Лейк-Сити.
РИА Новости 00:18
Политика
В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.
РИА Новости вчера в 11:40
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
RT на русском вчера в 13:05
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Происшествия
В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание
Известия вчера в 05:54
Происшествия
Медведь пробрался в центр одного из городов Челябинской области
Несколько горожан успели сфотографировать и снять на видео бурого медведя, который бегал по городу.
Копейский рабочий 00:58
Происшествия
В Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду
РИА Новости вчера в 11:39