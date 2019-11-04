Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария». Об этом сообщается на сайте клуба. Как следует из текста сообщения, исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» стал Ханс Флик.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Экономика Подрядчик решил обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан» Соответственно, легально производить «Нарзан» могут только АО «Нарзан» и «дочка» «Кавминкурортресурсов» — частно-государственная компания «Холдинг Аква», известная также как фактически монопольный производитель «Ессентуков».

Политика Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Кино Роберт Паттинсон начал подготовку к «Бэтмену» Американский актёр Роберт Паттинсон начал подготовку к роли Бэтмена в одноимённом фильме Мэтта Ривза.

Транспорт С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.

Здоровье Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.

Хоккей Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Религия Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.

Армия и оружие В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену» в матче Лиги 1 В матче 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» обыграл «Монако» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар».

Происшествия Суд в Нарьян-Маре арестовал впустившего убийцу в детский сад охранника Суд в Нарьян-Маре арестовал на два месяца охранника, который впустил в детский сад «Сказка» мужчину, убившего ребёнка.

Гаджеты Xiaomi Mi CC9 Pro пошел по стопам Xiaomi Mi 9 и превзошел его Защитный чехол Xiaomi Mi 9 RUOK продается за 7 долларов, аналогичный аксессуар для Xiaomi Mi CC9 Pro должен стоить примерно столько же.

Автоспорт Гонщик Квят назвал штраф на Гран-при «Формулы-1» невероятным и тупым Гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят с возмущением опротестовал штраф на гран-при «Формулы-1» в США.

Общество Какие знаки зодиака ждет любовь и крепкие отношения в 2020 году В этот год больших успехов на любовном фронте смогут добиться представители разных знаков зодиака.

Происшествия Во Франции перевернулся автобус с россиянами Среди пострадавших пассажиров автобуса, перевернувшегося во Франции, российских туристов нет, сообщили «РИА новости» в посольстве РФ в Париже.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Спорт Виктор Ан завоевал серебро на первом этапе Кубка мира по шорт-треку Россиянин Виктор Ан завоевал серебряную медаль на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира по шорт-треку в американском Солт-Лейк-Сити.

Политика В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.

Политика Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией» Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.