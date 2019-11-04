Футбол

РБКРБККовача уволили с поста главного тренера «Баварии»

Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария». Об этом сообщается на сайте клуба. Как следует из текста сообщения, исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» стал Ханс Флик.
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