Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Бавария» разгромила «Фортуну», «Боруссия» М проиграла «Униону»

"Бавария" в выездном матче 12-го тура немецкой Бундеслиги разгромила "Фортуну" со счетом 4:0. Мюнхенцы вышли вперед уже на 11-й минуте, когда точный удар нанес Бенжамен Павар. На 27-й минуте Корентен Толиссо удвоил преимущество команды Ханса-Дитера Флика.
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«Бавария» разгромила «Фортуну», «Боруссия» М проиграла «Униону»

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