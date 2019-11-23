"Бавария" в выездном матче 12-го тура немецкой Бундеслиги разгромила "Фортуну" со счетом 4:0. Мюнхенцы вышли вперед уже на 11-й минуте, когда точный удар нанес Бенжамен Павар. На 27-й минуте Корентен Толиссо удвоил преимущество команды Ханса-Дитера Флика.

Технологии Разработчики WWE 2K20 сломали игру новым патчем Пользователи начали критиковать WWE 2K20 сразу после релиза. По их мнению, новая часть заметно уступала предыдущим в графике и физике.

Политика Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.

Игры Valve показали геймплей Half-Life: Alyx Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Происшествия В Петербурге задержали открывшего стрельбу из автомобиля водителя Полиция Санкт-Петербурга задержала автомобилиста, который подозревается в том, что из окна своей машины открыл стрельбу в воздух в Московском районе.

Футбол Федор Чалов может перейти в «Челси» По информации СМИ, нападающий ЦСКА может перебраться в лондонский клуб уже зимой. Но для этого синие должны снять запрет на трансферы.

Здоровье Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.

Политика НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.

Авто Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.

Политика Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2» Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».

Происшествия У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.