Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Бавария» разгромила «Фортуну», «Боруссия» М проиграла «Униону»

"Бавария" в выездном матче 12-го тура немецкой Бундеслиги разгромила "Фортуну" со счетом 4:0. Мюнхенцы вышли вперед уже на 11-й минуте, когда точный удар нанес Бенжамен Павар.
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Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Фортуну», гладбахская «Боруссия» уступила «Униону», «РБ» крупно обыграл «Кельн»

Sports.ruвчера в 04:41

«Унион» обыграл лидирующую в чемпионате «Боруссию» Менхенгладбах

Спорт-Экспресс11:23

«Бавария» разгромила «Фортуну», «Боруссия» М проиграла «Униону»

Чемпионат11:25

Унион - Боруссия Менхенгладбах - 2:0. Голы

Матч ТВ11:39

Гладбахская «Боруссия» проиграла «Униону», но продолжает лидировать в Бундеслиге

Sport24.ru11:30

«Унион» на своем поле обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха

Советский спорт11:33

«Бавария» разгромила «Фортуну», «Боруссия» М проиграла «Униону»

LiveSport.ru11:23
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:28, Ашберн
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В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов

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Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы

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Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
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Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав

Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
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На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход

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Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме

Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
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Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

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Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx

Состоялась презентация нового проекта от Valve по вселенной Half-Life - VR-игру Half-Life: Alyx анонсировали видеороликом на официальном канале компании в Youtube.
Inc-news.ru 21 ноября в 13:37
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Фанаты «Торпедо» попрощались со стадионом, устроив пирошоу

Фанаты московского футбольного клуба «Торпедо» устроили пиротехническое шоу, попрощавшись с родным стадионом таким образом.
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Футбол

Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против "Рубина" (2:1).
Спорт день за днем 13:58
Общество

Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla

Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Ведомости 04:19
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
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Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
RT на русском 12:36
Армия и оружие

Ростех займется производством композитов для серийных Су-57

Производством деталей и агрегатов из композитных материалов для истребителя пятого поколения Су-57 займется обнинское научно-производственное предприятие «Технология».
ТК Звезда вчера в 07:47
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В Британии выпустили руководство по съемке интимных сцен

МИР 24 15:56
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Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга

Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
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Сборная Испании вышла в финал Кубка Дэвиса

В финале сборная Испании встретится с командой Канады. Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса.
Газета.Ru 18:59
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 в Копенгагене

Сборная России сыграет дома в двух первых матчах. В группе B вместе с Россией и Данией выступит сборная Бельгии.
Sport24.ru вчера в 06:43
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
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Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна

Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein и Тилля Линдеманна, которую исполнила группа Lindemann.
Газета.Ru 18:52
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ

В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
RT на русском 14:23
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Volkswagen представил электромобиль Volkswagen ID Space Vizzion

Концепция Space Vizzion основана на специализированной полностью электрической платформе MEB Volkswagen.
SpeedMe 20 ноября в 16:26
Общество

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
Футбол

Болельщики «Реала» освистали Бэйла после выхода на замену

Форвард «Реала» Гарет Бэйл вышел на замену на 67-й минуте матча 14-го тура ла лиги против «Реала Сосьедад».
Спорт-Экспресс 16:30
Футбол

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ 17:30
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