Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче чемпионата Германии

Мюнхенская "Бавария" победила в гостях "Фортуну" из Дюссельдорфа в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 4:0 в пользу "Баварии".
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