Футбол
РИА Новости«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Мюнхенская "Бавария" победила в гостях "Фортуну" из Дюссельдорфа в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 4:0 в пользу "Баварии".
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Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Политика
Между Крымом и Турцией возобновилось паромное сообщение
Турция возобновила с Крымом прерванное два года назад паромное сообщение.
Футбол
Вратарь «Ювентуса» Щенсны задумался о переезде в Россию
Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны в шутливой форме прокомментировал голы полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка в матче с «Тамбовом» (3:2).
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Общество
Медведев предложил новый вариант четырехдневки
Медведев предлагает вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них сохранялись соцвыплаты.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Футбол
Тедеско назвал своё любимое место в Москве
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями о Москве. Немецкий специалист возглавил «красно-белых» в октябре.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Политика
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
График строительства второй очереди космодрома Восточный для ракеты «Ангара» выдерживается.
Политика
Савченко дала прогноз по исчезновению Украины к 2023 году
К 2023 году Украина исчезнет с карты мира. В этом уверена экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Политика
Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут голодомор
Президент страны Владимир Зеленский разместил у себя в Facebook обращение к украинцам в связи с датой, которую в стране отмечают с 1998 года.
Кино
Эмилия Кларк рассказала, что ее заставляли сниматься голой
По воспоминаниям Кларк, "голые" эпизоды первого сезона GOT вылились для нее в тяжкие переживания - ей, тогда 23-летней начинающей актрисе, нужно было предстать полностью обнаженной перед всей командой сериала - массой незнакомых, чужих людей.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Со своей практики, и основываясь на опыте коллег, Мясников отмечает, что часто, как это ни парадоксально, россияне игнорируют серьезные симптомы, но при этом с теми проблемами, которые можно решить самостоятельно, бегут к врачу или вызывают «скорую помощь».
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Космос
Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС
Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Челси» в матче АПЛ
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Заслуженный артист России Александр Титоренко рассказал "Газете.Ru", о чем в ходе церемонии вручения госнаград, которая прошла 21 ноября в Кремле, говорила основательница МХАТа им. Горького и его нынешний президент Татьяна Доронина с главой государства Владимиром Путиным.
Футбол
Дубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «Хераклес»
«Аякс» в матче 14-го тура чемпионата Голландии обыграл «Хераклес» со счетом 4:1. Дубль на счету Квинси Промеса, еще по голу забили Закария Лабиад и Клас-Ян Хюнтелар.
Общество
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве локализовали
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
Футбол
Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги
Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.