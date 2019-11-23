Мюнхенская "Бавария" победила в гостях "Фортуну" из Дюссельдорфа в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 4:0 в пользу "Баварии".

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