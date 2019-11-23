Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче чемпионата Германии

Мюнхенская "Бавария" победила в гостях "Фортуну" из Дюссельдорфа в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 4:0 в пользу "Баварии".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Бавария» разгромила «Фортуну», «Боруссия» М проиграла «Униону»

LiveSport.ruвчера в 11:23

Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Фортуну», гладбахская «Боруссия» уступила «Униону», «РБ» крупно обыграл «Кельн»

Sports.ru22 ноября в 04:41

«Бавария» разбила «Фортуну», поражение Гладбаха и «Айнтрахта»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:26

«Бавария» одержала вторую разгромную победу подряд в чемпионате Германии

Спорт-Экспрессвчера в 11:45

«Бавария» разгромила «Фортуну», «Боруссия» М проиграла «Униону»

Чемпионатвчера в 11:25

Байер - Фрайбург - 1:1. Голы

Матч ТВвчера в 11:38

«Фортуна» — «Бавария» — 0:4. Видеообзор матча

Sport24.ruвчера в 12:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 00:03, Ашберн
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости 22 ноября в 08:46
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК вчера в 17:57
Общество

В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии

Эхо Москвы вчера в 13:00
Общество

Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla

Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Ведомости вчера в 04:19
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Известия вчера в 22:13
Экономика

Китай и Япония избавились от гособлигаций США

Япония, которая последние несколько лет является самым крупным кредитором США, приняла решение избавиться от американских государственных облигаций на общую сумму 30 млрд долларов.
ГЛАС.RU вчера в 03:39
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия вчера в 05:06
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru 22 ноября в 10:59
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
КП - Новосибирск 22 ноября в 09:05
Политика

В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»

В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.
РИА Новости вчера в 22:37
Хоккей

Василевский установил рекорд «Тампы» по победам в НХЛ

Газета.Ru вчера в 22:32
Политика

Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Интерфакс 22 ноября в 04:35
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Происшествия

В Астрахани сгорели два речных теплохода

Пожар на двух теплоходах произошел в Трусовском районе Астрахани, площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 21:40
Наука

Останки «библейского» змея с задними лапами обнаружили археологи

Окаменелые останки описанного в Библии змея с ногами нашли палеонтологи эволюционно-палеонтологического Университета Альберты в Аргентине.
МедиаПоток 22 ноября в 08:55
Авто

Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель

Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
SpeedMe вчера в 12:03
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Теннис

Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Чемпионат вчера в 11:22
Армия и оружие

США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ

Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Взгляд.ру вчера в 16:27
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Оренбургом

Пять человек стали жертвами автоаварии с участием фуры и минивэна на трассе в Оренбургской области.
Известия вчера в 23:46
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

Известия вчера в 07:15
Политика

Пушков прокомментировал поставки СПГ из США на Украину

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в целесообразности поставок американского сжиженного природного газа на территорию Украины и назвал их невыгодными.
Наша версия вчера в 06:27
Музыка

Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

OAnews 22 ноября в 10:54
Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
RT на русском вчера в 21:54
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия вчера в 11:34
Армия и оружие

Израиль уничтожил ракетным ударом сразу шесть сирийских систем ПВО

Avia.pro вчера в 21:31
Политика

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru вчера в 14:53
Армия и оружие

Путин рассказал о превосходстве современного российского оружия

Профиль 22 ноября в 07:06
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Lenta.ru 22 ноября в 12:45
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное