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Sports.ruSports.ru«Бавария» со счетом 1:5 проиграла «Айнтрахту» и отстает от лидера Бундеслиги на 4 очка

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«Бавария» крупно проиграла «Айнтрахту» (1:5) в 10-м туре чемпионата Германии. Команда тренера Нико Ковача после этого поражения отстает от лидера Бундеслиги, менхенгладбахской «Боруссии», на 4 очка.
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«Бавария» со счетом 1:5 проиграла «Айнтрахту» и отстает от лидера Бундеслиги на 4 очка

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