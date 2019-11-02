Футбол
Sports.ru«Бавария» со счетом 1:5 проиграла «Айнтрахту» и отстает от лидера Бундеслиги на 4 очка
«Бавария» крупно проиграла «Айнтрахту» (1:5) в 10-м туре чемпионата Германии. Команда тренера Нико Ковача после этого поражения отстает от лидера Бундеслиги, менхенгладбахской «Боруссии», на 4 очка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Бавария» разгромлена «Айнтрахтом», «Лейпциг» забил восемь «Майнцу», победы Дортмунда и Гладбаха
Bookmaker-ratings.ru12:31
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:49, Вашингтон
Армия и оружие
США и Южная Корея могут вновь отменить учения Vigilant ACE
Соединенные Штаты и Южная Корея могут вновь отложить проведение ежегодных декабрьских учений ВВС Vigilant ACE, передает РИА Новости.
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Политика
Медведев отметил растущий интерес к сотрудничеству со странами ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью газете Bangkok Post, расшифровка которого опубликована на сайте правительства, отметил, что интерес к сотрудничество со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) растет.
Армия и оружие
Российские и турецкие военные начали совместное патрулирование в Сирии
Экономика
Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
Гаджеты
Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года
В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ
Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.
Политика
Трамп заявил, что хочет принять Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что хотел бы принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Экономика
В крупных российских городах выросли цены на аренду жилья
В крупных городах России за год цены на арендное жилье выросли на 27%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».
Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Политика
Кремль прокомментировал требование репараций Украине за Донбасс
Ранее Криклий заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украины после войны на Донбассе.
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Происшествия
В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
Политика
В США рассказали о задержании в Москве рейса с американским атташе
Американское издание The New York Times сообщило о задержании в Москве самолета с заболевшим военным атташе США.
Шоу-бизнес
Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной
Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Игры
Blizzard показала в геймплейном трейлере Diablo IV способности героев
В трёхминутном видео поклонникам серии показали заставку, а также представили персонажей, показав их способности.
Автоспорт
Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Здоровье
В Алтайском крае время работы поликлиник продлили до 20:00
В Алтайском крае продлили режим работы поликлиник.
Происшествия
Возобновлены поиски пропавшего члена экипажа танкера «Залив Америка»
В акватории порта Находка возобновлены поиски пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" члена экипажа судна, приостановленные на ночь.
Авто
Чем смазать уязвимые места автомобиля
Происшествия
Пьяный водитель врезался в памятник Александру III в Иркутске
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Хоккей