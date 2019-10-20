Футболист травмировался в матче чемпионата Германии с «Аугсбургом» (2:2). Он был заменен на 12-й минуте. 24-летний футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за «Баварию» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

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Общество В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.

Происшествия В США трое военных погибли во время учений Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.

Киберспорт Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.

Армия и оружие В Генштабе ВСУ сообщили о готовности к отражению российского вторжения По словам Тарана, Россия с 2014 года готовит масштабное вооруженное вторжение на территорию Украины, в том числе не только через российско-украинскую границу, но и через границу с Белоруссией, а особенно через линию соприкосновения в Донбассе.

Гаджеты Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Шоу-бизнес Бывший муж Татьяны Васильевой избивал ее сына Филиппа В эфире передачи «Звёзды сошлись» на НТВ звезда театра и кино рассказала, что её бывший муж периодически поднимал руку на её сына Филиппа, ныне взрослого мужчину.

Общество Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.