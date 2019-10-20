Футбол
Спорт-Экспресс«Бавария» сообщила, что Зюле порвал «кресты»
Марко Рихтер
|1′
|12′
Никлас Зюле
Давид Алаба
|14′
Роберт Левандовски
|37′
Джошуа Киммих
|42′
Тиаго Алькантара
|49′
Серж Гнабри
Рис Оксфорд
Фредрик Йенсен
|63′
Марко Рихтер
|63′
Флориан Нидерлехнер
Альфред Финнбогасон
|68′
Рани Хедира
|73′
|80′
Филиппе Коутиньо
Томас Мюллер
Марко Рихтер
Серхио Кордова
|82′
|84′
Хави Мартинес
|86′
Серж Гнабри
Леон Горетцка
Альфред Финнбогасон
|90′+1′
Томаш Коубек
|90′+3′
|22%
|Владение мячом
|78%
|61%
|Процент точных передач
|90%
|1
|Удары в сторону ворот
|11
|8
|Удары в створ ворот
|10
|7
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|6
|10
|Отборы
|4
|11
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Аугсбург
Расстановка 4‑5‑1
21
Коубек
2
Лихтштайнер
18
Едвай
19
Удуохай
31
Макс
16
Варгас
14
Моравек
8
Хедира
24
Йенсен
9
Кордова
27
Финнбогасон
1
Нойер
5
Павар
27
Алаба
8
Мартинес
21
Эрнандес
32
Киммих
6
Алькантара
25
Мюллер
29
Коман
9
Левандовски
18
Горетцка
Бавария
Расстановка 4‑2‑1‑3
Футболист травмировался в матче чемпионата Германии с «Аугсбургом» (2:2). Он был заменен на 12-й минуте. 24-летний футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за «Баварию» во всех турнирах и сделал один результативный пас.
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