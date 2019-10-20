Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Бавария» сообщила, что Зюле порвал «кресты»

Аугсбург — Бавария
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «СГЛ Арена»
Марко Рихтер
1′
12′
Никлас Зюле
Давид Алаба
14′
Роберт Левандовски
37′
Джошуа Киммих
42′
Тиаго Алькантара
49′
Серж Гнабри
Рис Оксфорд
Фредрик Йенсен
63′
Марко Рихтер
63′
Флориан Нидерлехнер
Альфред Финнбогасон
68′
Рани Хедира
73′
80′
Филиппе Коутиньо
Томас Мюллер
Марко Рихтер
Серхио Кордова
82′
84′
Хави Мартинес
86′
Серж Гнабри
Леон Горетцка
Альфред Финнбогасон
90′+1′
Томаш Коубек
90′+3′
Футболист травмировался в матче чемпионата Германии с «Аугсбургом» (2:2). Он был заменен на 12-й минуте. 24-летний футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за «Баварию» во всех турнирах и сделал один результативный пас.
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