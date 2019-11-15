Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

54-летний Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» несколько недель назад, сменив ушедшего в отставку Нико Ковача. Под его руководством мюнхенцы одержали две победы в двух матчах.
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Официально: Флик останется на посту главного тренера «Баварии»

Sport24.ruвчера в 15:12

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Чемпионатвчера в 15:42

Флик продолжит руководить «Баварией»

Матч ТВвчера в 15:16

«Бавария» определилась с новым тренером

Sport.ruвчера в 16:59

Флик продолжит руководить «Баварией»

Sportbox.RUвчера в 15:16

«Бавария» утвердила кандидатуру главного тренера

RT на русскомвчера в 15:34

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Soccer.ruвчера в 16:25
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

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Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
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Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
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В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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Армия и оружие

Украинские силовики открыли минометный огонь вблизи участка отвода сил

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Специалисты дали несколько советов, как избежать просрочки кредита.
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В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

Российская газета вчера в 10:02
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РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
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Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
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Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

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Компания Motorola представила новый сенсорный смартфон- раскладушку Razr с гибким экраном.
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Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии

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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

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В Росбанке сообщили о сбое с операциями по картам

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За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
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В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

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Назван основной вратарь сборной России на матч с Бельгией

Вратарь Маринато Гилерме встанет в ворота сборной России со стартовым свистком матча в рамках девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 по футболу с командой Бельгии.
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В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

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В сети появилось видео падения рязанской фигуристки Александры Трусовой перед короткой программой на московском этапе Гран-при.
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