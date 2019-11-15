Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руФлик останется главным тренером «Баварии»

Напомним, ранее 54-летний специалист сменил на посту Нико Ковача и находился в статуе исполняющего обязанности. Как сообщил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, Флик останется тренером мюнхенцев как минимум до Рождества.
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Официально: Флик останется на посту главного тренера «Баварии»

Sport24.ru15:12

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Чемпионат15:42

Флик продолжит руководить «Баварией»

Матч ТВ15:16

«Бавария» определилась с новым тренером

Sport.ru16:59

Флик продолжит руководить «Баварией»

Sportbox.RU15:16

«Бавария» утвердила кандидатуру главного тренера

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«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

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