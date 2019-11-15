Футбол
Евро-футбол.руФлик останется главным тренером «Баварии»
Напомним, ранее 54-летний специалист сменил на посту Нико Ковача и находился в статуе исполняющего обязанности. Как сообщил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, Флик останется тренером мюнхенцев как минимум до Рождества.
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