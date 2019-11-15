Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

54-летний Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» несколько недель назад, сменив ушедшего в отставку Нико Ковача. Под его руководством мюнхенцы одержали две победы в двух матчах.
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«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Чемпионатвчера в 15:42

Официально: Флик останется на посту главного тренера «Баварии»

Sport24.ruвчера в 15:12

Флик продолжит руководить «Баварией»

Матч ТВвчера в 15:16

«Бавария» определилась с новым тренером

Sport.ruвчера в 16:59

Флик продолжит руководить «Баварией»

Sportbox.RUвчера в 15:16

«Бавария» утвердила кандидатуру главного тренера

RT на русскомвчера в 15:34

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Soccer.ruвчера в 16:25
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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США и Турция совместно оценят потенциальное влияние С-400 на F-35

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Motorola выпустил обновленную версию своего легендарного раскладного телефона Razr.
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NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
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Общество

Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений

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РБК вчера в 16:36
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Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

РИА Новости вчера в 22:26
Армия и оружие

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Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.
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Кофе может продлить жизнь человека

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Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

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РИА Новости вчера в 15:29
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Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
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Министерство здравоохранения предлагает запретить в России производство хлебобулочных изделий без добавления йодированной соли, документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
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РИА Новости вчера в 19:48
Футбол

Мхитарян обвинил тактику Эмери в своем уходе из «Арсенала»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объяснил, почему тактика главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери вынудила его покинуть команду.
Матч ТВ вчера в 10:01
Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета вчера в 06:10
Происшествия

Украинские спасатели сообщили о взрывах на военных складах в Балаклее

Спасателей из состава госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Украины не пустили на Балаклейский военный арсенал, где происходят взрывы, сообщает 15 ноября пресс-служба чрезвычайного ведомства.
REGNUM вчера в 09:22
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Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов вошли в состав сборной России по биатлону на Кубок мира по результатам отборочных соревнований в Тюмени.
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Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна 14 ноября в 16:27
Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета вчера в 20:05
Общество

В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций

В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
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Политика

Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Коммерсантъ вчера в 06:52
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Депутат бундестага от партии "Союз 90/Зеленые" и член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин заявил, что Североатлантический альянс является "тенью самого себя".
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Экономика

АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Ведомости вчера в 11:34
Хоккей

Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

Вести.Ru вчера в 21:35
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