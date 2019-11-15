Футбол
Чемпионат«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды
54-летний Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» несколько недель назад, сменив ушедшего в отставку Нико Ковача. Под его руководством мюнхенцы одержали две победы в двух матчах.
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США и Турция совместно оценят потенциальное влияние С-400 на F-35
Турция и Соединенные Штаты совместно оценят потенциальное влияние российской ЗРС С-400 на американский истребитель F-35.
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Пропавшую мать Носика нашли в больнице
Пропавшую в Москве актрису Марию Стерникову нашли в больнице. Женщина жива, но что именно произошло с артисткой, пока неизвестно.
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Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость
Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
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Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
Гаджеты
Motorola представила обновленную раскладушку Razr
Motorola выпустил обновленную версию своего легендарного раскладного телефона Razr.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Общество
Максим Галкин опроверг сообщения о запрете его выступлений
Российский телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что ему запретили давать концерты после его заявления о цензуре на телевидении.
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Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Армия и оружие
Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства
Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.
Наука
Кофе может продлить жизнь человека
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Здоровье
Минздрав предложил запретить в России хлеб без йода
Министерство здравоохранения предлагает запретить в России производство хлебобулочных изделий без добавления йодированной соли, документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Армия и оружие
Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты
Футбол
Мхитарян обвинил тактику Эмери в своем уходе из «Арсенала»
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объяснил, почему тактика главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери вынудила его покинуть команду.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Происшествия
Украинские спасатели сообщили о взрывах на военных складах в Балаклее
Спасателей из состава госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Украины не пустили на Балаклейский военный арсенал, где происходят взрывы, сообщает 15 ноября пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Спорт
Малышко, Поршнев и Стрельцов прошли отбор в сборную России по биатлону
Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов вошли в состав сборной России по биатлону на Кубок мира по результатам отборочных соревнований в Тюмени.
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Общество
В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Политика
Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Политика
Депутат бундестага: НАТО является «тенью самой себя»
Депутат бундестага от партии "Союз 90/Зеленые" и член комитета немецкого парламента по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин заявил, что Североатлантический альянс является "тенью самого себя".
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
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