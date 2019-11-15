Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

54-летний Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» несколько недель назад, сменив ушедшего в отставку Нико Ковача. Под его руководством мюнхенцы одержали две победы в двух матчах.
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«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Чемпионат15:42

Официально: Флик останется на посту главного тренера «Баварии»

Sport24.ru15:12

Флик продолжит руководить «Баварией»

Матч ТВ15:16

«Бавария» определилась с новым тренером

Sport.ru16:59

Флик продолжит руководить «Баварией»

Sportbox.RU15:16

«Бавария» утвердила кандидатуру главного тренера

RT на русском15:34

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Soccer.ru16:25
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Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
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Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
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Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье

Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОП «Сириус-А» Олегу Ермолову, который охранял колледж, где студент устроил стрельбу.
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Политика

Трамп помиловал двух осужденных за преступления в Афганистане офицеров

Президент США Дональд Трамп помиловал двух армейских офицеров, один из которых находится в тюрьме после того, как был осужден за убийство двух безоружных афганцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома.
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Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) Дмитрия Максимова.
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Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

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Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

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Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020

Сборные Турции и Исландии сыграли вничью — 0:0 в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

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Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

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