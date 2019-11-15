Футбол
Чемпионат«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды
54-летний Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» несколько недель назад, сменив ушедшего в отставку Нико Ковача. Под его руководством мюнхенцы одержали две победы в двух матчах.
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Шоу-бизнес
Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении.
Экономика
Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров
Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав главу Amazon Джеффа Безоса.
Футбол
Крал показал раздевалку сборной Чехии после выхода на Евро-2020
Турнирная таблица чемпионата Европы по футболу 2020 21-летний Крал в отборочном турнире Евро-2020 принял участие в шести матчах (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.
Авто
Назван самый популярный в октябре автомобиль с пробегом в России
Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
Гаджеты
Директор отдела Xiaomi признал проблемы в смарт-часах Xiaomi Mi Watch
Директор отдела дизайна компании Xiaomi опубликовал в своем аккаунте Weibo мнение относительно смарт-часов Xiaomi Mi Watch.
Общество
Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, который совершил самый долгий в истории беспосадочный рейс, поделились впечатлениями от путешествия.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Общество
В Польше обнаружили теплицы Гитлера
Происшествия
Отчим убитой в Крыму девочки дал признательные показания
Отчим 5-летней девочки, которая накануне пропала в Крыму, признался в ее убийстве.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Происшествия
Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье
Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОП «Сириус-А» Олегу Ермолову, который охранял колледж, где студент устроил стрельбу.
Политика
Трамп помиловал двух осужденных за преступления в Афганистане офицеров
Президент США Дональд Трамп помиловал двух армейских офицеров, один из которых находится в тюрьме после того, как был осужден за убийство двух безоружных афганцев, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома.
Политика
Американские сенаторы ожидают «скорых» новых решений Турции по С-400
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является одним из авторов законопроекта об антитурецких санкциях, в свою очередь заявил, что у Турции «есть не месяцы, а недели», чтобы принять решение об отказе от программы С-400 и прекратить военные действия против курдов на севере Сирии.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Здоровье
Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии
Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Происшествия
Задержан крупный начальник в Якутске
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения внешней трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) Дмитрия Максимова.
Игры
BioWare не собирается закрывать Anthem. По слухам, игру перезапустят
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Футбол
Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020
Сборные Турции и Исландии сыграли вничью — 0:0 в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.