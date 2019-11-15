Новым наставником мюнхенской «Баварии» утверждён Ханс-Дитер Флик, который ранее был исполняющим обязанности главного тренера. Об этом сообщает клубная пресс-служба. 54-летний специалист принял команду после отставки Нико Ковача.

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