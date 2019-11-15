Футбол

RT на русскомRT на русском«Бавария» утвердила кандидатуру главного тренера

Новым наставником мюнхенской «Баварии» утверждён Ханс-Дитер Флик, который ранее был исполняющим обязанности главного тренера. Об этом сообщает клубная пресс-служба. 54-летний специалист принял команду после отставки Нико Ковача.
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Официально: Флик останется на посту главного тренера «Баварии»

Sport24.ru15:12

«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

Чемпионат15:42

Флик продолжит руководить «Баварией»

Матч ТВ15:16

Флик останется на посту главного тренера «Баварии» минимум до Рождества

Sports.ru15:40

Флик продолжит руководить «Баварией»

Sportbox.RU15:16

«Бавария» утвердила кандидатуру главного тренера

RT на русском15:34

Флик останется главным тренером «Баварии»

Евро-футбол.ру15:35
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