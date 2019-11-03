Футбол
Чемпионат«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера
Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба. Немецкий клуб расторг соглашение с наставником по взаимному согласию. Клуб поблагодарил специалиста за работу.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Общество
Самый крупный иск о моральном ущербе был подан в России на 100 трлн рублей
Иск стал рекордным по заявленной сумме - за весь этот год в 4,6 тыс. поданных к приставам исков в общей сложности фигурировали требования на 12 млрд рублей.
ТАСС 03:11
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии прервавшего спектакль Ланового
Легендарному советскому и российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля "Последние луны" в театре им. Вахтангова.
РЕН ТВ 00:31
Общество
Россияне отмечают День народного единства
В России отмечают День народного единства. По всей стране пройдут акции, фестивали и концерты.
Вести.Ru вчера в 22:26
Армия и оружие
Армения закупает только новое оружие: Тоноян о военных поставках
Что касается того, продолжатся ли поставки нового оружия по льготному оборонному кредиту из России, Тоноян сказал, что все будет идти по плану.
Sputnik Армения 04:08
Футбол
Мать Рабио начала поиски нового клуба для сына
Источник утверждает, что мать футболиста Вероник, являющаяся также его агентом, приступила к поискам нового клуба для своего сына.
Евро-футбол.ру 03:42
Космос
Роскосмос перед Новым годом запустит на орбиту стеклянный шар
Как сообщает агентство РИА "Новости", "Блиц-М" планируют запустить одновременно с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот" с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Новые Известия вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Общество
Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством
Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Происшествия
В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
Наука
За 10 лет с лугов Германии исчезло две трети насекомых
Для лесов потери составили порядка сорока процентов, а на лугах исчезло две трети насекомых.
N+1 02:50
Политика
Трамп назвал отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Отношения между США и Россией, Украиной и КНР находятся на хорошем уровне.
БИЗНЕС Online вчера в 14:58
Происшествия
В Приморье произошло нападение тигра на охотника
Охотник пострадал при нападении тигра на территории охотхозяйства в Приморье.
REGNUM 04:06
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Происшествия
Во Вьетнаме задержали восемь человек по делу о гибели мигрантов в Британии
Полиция во Вьетнаме задержала еще восемь человек в рамках расследования массовой гибели мигрантов в Британии, сообщает местное издание VnExpress.
РИА Новости 03:52
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Киберспорт
В World of Warcraft: Shadowlands появятся новые модели лиц персонажей
Пользователи, которые играют за старые расы, смогут выбрать новый цвет кожи, разрез глаз или форму лица своим персонажам.
CyberSport.ru 02 ноября в 08:20
Космос
В Млечном Пути нашли черную дыру неизвестного науке вида
Ученые обнаружили черные дыры ранее неизвестного науке вида. Они меньше, чем это считалось возможным, сообщает Science.
МИР 24 01 ноября в 00:40
Общество
Глава РЭО предложил штрафовать за нераздельный сбор мусора
Глава оператора мусорной реформы — «Российского экологического оператора» — Денис Буцаев назвал условия введения штрафов за нераздельный сбор отходов в России.
BFM.ru вчера в 05:20
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 02 ноября в 06:22
Футбол
Балотелли поблагодарил за поддержку в расистском скандале
Газета.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности
Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
Дождь вчера в 02:59
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Общество
Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX
Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников-CWA, которая представляет интересы бортпроводников 20 авиакомпаний, включая United Airlines, также сообщила, что слушания по Boeing 737 MAX вызвали у нее новые вопросы.
Интерфакс 01 ноября в 06:36
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
ТАСС 01:33
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Общество
Скандал в школе в США: мальчик пришел в костюме Гитлера на Хэллоуин
Свободная Пресса 03:20