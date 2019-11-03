Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера

Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба. Немецкий клуб расторг соглашение с наставником по взаимному согласию. Клуб поблагодарил специалиста за работу.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера

Чемпионат14:58

Букмекеры назвали основных претендентов на должность главного тренера «Баварии»

Sport24.ru16:19

Аллегри — фаворит на пост главного тренера «Баварии»

Спорт-Экспресс18:09

«Бавария» объявила об уходе Ковача с поста главного тренера

Sportbox.RU15:07

Ковач – третий по проценту побед в Бундеслиге с «Баварией» после Гвардиолы и Анчелотти

Sports.ru16:57

Салихамиджич: «Ожидаю от игроков „Баварии“ только хорошей игры»

Soccer.ru15:31

«Бавария» объявила об увольнении Ковача

Sport.ru15:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

Взгляд.ру 04:24
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Футбол

«Барселона» проиграла «Леванте», пропустив 3 гола за 7 минут

Sport24.ru вчера в 11:53
Общество

Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Политика

Трамп призвал раскрыть имя информатора по «украинскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя.
Известия 13:50
Наука

Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому

Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.
N+1 31 октября в 10:38
Происшествия

В Мексике пять человек погибли при стрельбе на авторынке

В городе Уруапан на западе Мексики группа вооружённых лиц открыла стрельбу по автодилерам, в результате которой погибли пять человек.
RT на русском 21:40
Хоккей

Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" - "Калгари Флэймз" капитан столичной команды Александр Овечкин смог установить новый рекорд.
Газета.Ru 19:59
Религия

День Казанской иконы Божьей Матери: почему и когда спасает икона

Именно поэтому, еще с 1613 года на Руси особым образом отмечался праздник Казанской иконы Божьей Матери, причем с 1649 года и вплоть до революции, 22 октября по старому стилю или 4 ноября по новому, считался праздником государственным.
Российская газета 15:18
Транспорт

С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей

Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Футбол

Малазийский футболист забил с центра поля голкиперу, который был на линии ворот

17-летний нападающий Лукман Хаким отметился голом с центра поля в матче юношеских команд Малайзии и Камбоджи.
Sportbox.RU 14:08
Хоккей

Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Газета.Ru 14:18
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Авто

Fisker готовит конкурента Tesla Model X

Основал ее бывший дизайнер Ford и Aston Martin Генри Фискер. И даже успел выпустить небольшое количество ярких гибридов Fisker Karma.
5 колесо 01 ноября в 01:05
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards

В Сивилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
Газета.Ru 21:13
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 18:20
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Происшествия

Пустившего убийцу в детсад в Нарьян-Маре охранника арестовали

Охранника детского сада в Нарьян-Маре, где 31 октября убили шестилетнего мальчика, заключили под стражу.
ТК Звезда вчера в 05:12
Экономика

WSJ узнала о расследовании в США в отношении Under Armour

Американский производитель спортивной экипировки Under Armour оказался под расследованием, которое проводит Министерство юстиции США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 21:32
Фигурное катание

Татьяна Навка назвала Александру Трусову «ядерной ракетой»

Телепрограмма 08:28
Шоу-бизнес

Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах

Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Политика

Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Общество

Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

Освобожденная из заключения в США россиянка Мария Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме Вашингтона, где находилась во время судебного процесса.
Известия 21:57
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание

Известия 05:54
Космос

Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:09
Автоспорт

Квята оштрафовали во второй гонке подряд

Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия 17:48
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»

Госкорпорация «Роскосмос» расторгла контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2».
Известия 01 ноября в 19:15
Армия и оружие

Американский бомбардировщик заметили у российской авиабазы в Сирии

Американский стратегический бомбардировщик B-52 заметили недалеко от российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает портал Avia.pro.
Lenta.ru 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат ГерманииБольше новостей по теме
Главное