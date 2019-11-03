Футбол
Чемпионат«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера
Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба. Немецкий клуб расторг соглашение с наставником по взаимному согласию. Клуб поблагодарил специалиста за работу.
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Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru 10:06
Политика
Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свержения Зеленского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что украинского лидера Владимира Зеленского пытаются свергнуть.
РБК 23:31
Политика
Трамп призвал раскрыть имя информатора по «украинскому делу»
Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя.
Известия 13:50
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Футбол
«Спартак» потратит немало сил, но справится с «Арсеналом». Прогноз на матч
«Спартак» завершает первый круг чемпионата страны матчем против «Арсенала».
Bobsoccer 06:00
Культура
Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру 09:24
Общество
Россия отмечает День народного единства
Россияне отмечают в понедельник, 4 ноября, День народного единства.
ТАСС 16:01
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия 22:45
Происшествия
Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей
Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
RT на русском 20:34
Общество
Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег
Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:34
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Авто
Обновлённый кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
Мощность мотора равна 254 л.с. Кроссовер следующего модельного года появится у дилеров США в ноябре и будет доступен от 33,8 тысячи долларов, что по актуальному курсу составляет около 2,2 млн рублей — это на 1,5 тысячи долларов дороже дореформенной Mazda CX-9.
Тарантас Ньюс 01 ноября в 01:50
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН День стал коротким, а вам хочется многого.
Алтайская правда 01 ноября в 19:37
Футбол
Уткин назвал глупцом гендиректора «Чертаново»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ генерального директора футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина на его публикацию по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.
RT на русском 07:16
Авто
Volkswagen презентовал на базе Polo новый бюджетный кроссовер
В Китае немецкой компанией Volkswagen презентована бюджетная версия нового кроссовера Volkswagen Tacqua.
В городе R 13:04
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Известия вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Александр Семчев опроверг слухи о своей госпитализации
Телеканал 360° 16:10
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Политика
В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»
В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода «Северный поток - 2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
Рифей-Пермь 12:36
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК 19:42
Общество
Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа
Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
ТАСС 17:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32