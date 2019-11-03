Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера

Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба. Немецкий клуб расторг соглашение с наставником по взаимному согласию. Клуб поблагодарил специалиста за работу.
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«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера

Чемпионат14:58

Букмекеры назвали основных претендентов на должность главного тренера «Баварии»

Sport24.ru16:19

Аллегри — фаворит на пост главного тренера «Баварии»

Спорт-Экспресс18:09

«Бавария» объявила об уходе Ковача с поста главного тренера

Sportbox.RU15:07

«Краснодар» спасся в игре с «Ростовом», «Бавария» уволила Ковача, Льюис взял 6-й титул, Барти – чемпионка итогового и другие новости утра

Sports.ru23:00

Салихамиджич: «Ожидаю от игроков „Баварии“ только хорошей игры»

Soccer.ru15:31

«Бавария» объявила об увольнении Ковача

Sport.ru15:44
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Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
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Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свержения Зеленского

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что украинского лидера Владимира Зеленского пытаются свергнуть.
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Политика

Трамп призвал раскрыть имя информатора по «украинскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя.
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Футбол

«Спартак» потратит немало сил, но справится с «Арсеналом». Прогноз на матч

«Спартак» завершает первый круг чемпионата страны матчем против «Арсенала».
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Горан Брегович собрался купить дом в Крыму

Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
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Россия отмечает День народного единства

Россияне отмечают в понедельник, 4 ноября, День народного единства.
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На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
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ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru 04:33
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия 22:45
Происшествия

Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.
RT на русском 20:34
Футбол

Игрок «Эвертона» Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата

РБК 16:43
Общество

Большинство россиян отказалось от путешествий из-за отсутствия денег

Россияне рассказали, почему отказались от поездок в отпуск в этом году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:34
Политика

Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Происшествия

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Lenta.ru 06:48
Авто

Обновлённый кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее

Мощность мотора равна 254 л.с. Кроссовер следующего модельного года появится у дилеров США в ноябре и будет доступен от 33,8 тысячи долларов, что по актуальному курсу составляет около 2,2 млн рублей — это на 1,5 тысячи долларов дороже дореформенной Mazda CX-9.
Тарантас Ньюс 01 ноября в 01:50
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН День стал коротким, а вам хочется многого.
Алтайская правда 01 ноября в 19:37
Футбол

Уткин назвал глупцом гендиректора «Чертаново»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ генерального директора футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина на его публикацию по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.
RT на русском 07:16
Армия и оружие

Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море

Газета.Ru 21:49
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Volkswagen презентовал на базе Polo новый бюджетный кроссовер

В Китае немецкой компанией Volkswagen презентована бюджетная версия нового кроссовера Volkswagen Tacqua.
В городе R 13:04
Происшествия

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 06:29
Шоу-бизнес

Нищий отец Стаса Пьехи ходит в столовую для бродяг

РЕН ТВ 13:30
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Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Известия вчера в 18:14
Шоу-бизнес

Александр Семчев опроверг слухи о своей госпитализации

Телеканал 360° 16:10
Автоспорт

Формула-1 показала столкновение Квята и Переса в финале Гран-при США

Газета.Ru 20:42
Транспорт

С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей

Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Политика

В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»

В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода «Северный поток - 2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
Рифей-Пермь 12:36
Общество

Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей

Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК 19:42
Общество

Президент McDonald’s покинул свой пост из-за служебного романа

Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной, его сменил Крис Кемпзински.
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Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
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