Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера

Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба. Немецкий клуб расторг соглашение с наставником по взаимному согласию. Клуб поблагодарил специалиста за работу.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Ковач – аут. Вальверде, Зидан, Сульшер, Эмери, Тухель: кто следующий?

Sportbox.RU06:16

«Бавария» осталась без тренера. И заберет его у «Аякса»?

Спорт-Экспресс04:45

СМИ: Тренер «Баварии» Ковач самостоятельно подал в отставку

Матч ТВ04:35

Руководство «Баварии» объяснило отставку Ковача

Чемпионат05:28

Кривохарченко: у Ковача в «Баварии» были объективные сложности

Metaratings09:06

Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии»

Sport24.ruвчера в 14:49

Журналист Фальк: Ковач сам подал в отставку с поста тренера «Баварии»

Бомбардир.ру03:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Космос

В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии

ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите.
REGNUM 02 ноября в 14:19
Происшествия

В Херсонской области Украины возбудили дело из-за массовой гибели рыбы

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело из-за гибели около полутора миллионов особей рыб разных видов в акватории Днепро-Бугского лимана в Херсонской области, сообщает ведомство.
Аргументы и Факты 07:27
Музыка

Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Пятый канал 14:37
Космос

Voyager 2 покинул нашу Солнечную систему, подтвердили ученые

LentaChel.ru 14:50
Спорт

Лыжник Устюгов «похоронил» Олимпиаду

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об отношении к Олимпийским играм. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru 11:49
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Политика

Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»

Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Общество

В США ФБР и медцентры расследуют факты хищений биоданных

По данным газеты, расследование касается 180 случаев вероятного хищения интеллектуальной собственности в 71 научной организации, в том числе в самых значительных медцентрах США.
РЕН ТВ 14:51
Кино

Названа дата выхода нового мультфильма про Человека-паука

Киностудия Sony Pictures выпустит сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 8 апреля 2022 года.
Piter.tv вчера в 12:54
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Общество

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву

Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru 05:35
Политика

Британские власти заблокировали доклад о «российской угрозе»

Британское правительство заблокировало до окончания выборов – до 12 декабря - публикацию потенциально сенсационного парламентского доклада о якобы "угрозе безопасности", которую Россия представляет для Соединенного королевства, в частности, в свете якобы "вмешательства" в референдум по Brexit в 2016 году.
Газета.Ru 12:53
Шоу-бизнес

Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось

Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".
Российская газета 15:30
Здоровье

Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона

Актуальные Новости 02 ноября в 01:22
Культура

Горан Брегович собрался купить дом в Крыму

Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру вчера в 09:24
Политика

США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения

США направили официальное уведомление ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.
Российская газета 16:20
Фигурное катание

Загитова хочет прыгнуть с парашютом

Газета.Ru 09:00
Технологии

Эксперты рассказали, как выявить слежку за смартфоном

Любимые гаджеты могут стать средством слежки за их владельцем. Эксперты рассказали, как избежать слежки через смартфон.
ToDay News Ufa 13:17
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Культура

Гуанмин жибао (Китай): Лу Синь и русская литература (Гуанмин жибао)

Начиная с современности, многие китайские писатели находились под влиянием русской и советской литературы, но особенного внимания заслуживает ее связь с китайским писателем Лу Синем.
ИноСМИ вчера в 07:01
Общество

Найдены способы похудеть без физических упражнений

Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Культура

Опубликованы названия кинокомпаний, не вернувших миллионы государству

Министерство культуры РФ опубликовало список компаний, получивших господдержку, но не вернувших средства в казну.
Piter.tv 11:14
Футбол

«Барселона» пытается скрыть травму Дембеле

По информации источника, француз получил травму мышцы бедра левой ноги в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (2:1). Отмечается, что каталонский клуб пытается скрыть эту информацию, как по ходу текущего сезона делал с форвардом Лионелем Месси.
Матч ТВ 15:44
Общество

Демонстранты освистали Меркель у мемориала жертвам неонацистов

Аргументы и Факты 10:24
Музыка

Земфира после долгого перерыва представила в Дубае новые песни

Российская рок-певица Земфира выступила на международном фестивале PaRUS в Дубае, где представила две новые композиции, получившие названия Abuse и Goodbye.
ФАН вчера в 04:59
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Происшествия

Один человек погиб при столкновении трех машин в Ленобласти

ТАСС 14:57
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат ГерманииБольше новостей по теме
Главное