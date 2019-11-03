Футбол
Известия«Бавария» уволила главного тренера
Отправлен в отставку главный тренер мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Нико Ковач. К такому решению в воскресенье, 3 ноября, совместно с тренером пришли президент «Баварии» Ули Хенесс, председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич, сообщил сайт команды.
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