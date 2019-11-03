Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Бавария» уволила главного тренера

Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба. В заявлении отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
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