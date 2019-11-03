Футбол
Газета.Ru«Бавария» уволила главного тренера
Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба. В заявлении отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
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Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Происшествия
В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшую девушку
РИА Новости 02 ноября в 13:31
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Армия и оружие
На Украине назвали новую дату отвода сил в Петровском
РИА Новости 09:09
Общество
«ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями
«ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями в комментариях в День народного единства, 4 ноября.
Вести Воронеж 05:31
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Происшествия
В Свердловской области грабители пытались вынести банкомат из магазина
Сегодня ночью в Свердловской области грабители пытались вынести банкомат из магазина.
Твой Континент 03:20
Политика
Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
РИА Новости 07:03
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Происшествия
В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН*
В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 06:02
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Спорт
Устюгов: «Лично для меня Олимпиада как соревнования умерла»
Устюгов отметил, что для него Олимпийские игры умерли, как соревнования.
Sport.ru 06:59
Музыка
Игорь Крутой объединит музыкантов и фигуристов в посвященном его юбилею шоу
Вместе с известными музыкантами в шоу примут участие звезды фигурного катания. Крутой отметил 65-летие 29 июля.
ТАСС 02 ноября в 16:06
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Общество
Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже
Президент Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», который проходит в Манеже.
REGNUM 06:42
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 02 ноября в 11:47
Происшествия
В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Газета.Ru 07:25
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Единоборства
Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалева
В Лас-Вегасе только что завершился вечер профессионального бокса, в котором Сауль «Канело» Альварес одержал досрочную победу над Сергеем Ковалевым и отобрал у него пояс чемпиона WBO в полутяжелом весе.
Allboxing.ru вчера в 01:16
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»
Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU 10:08
Общество
Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей
Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Авто
Представлен обновленный Hyundai Grandeur
Компания Hyundai рассекретила обновлённый седан Azera, известный в России, как Grandeur.
За рулем Кубань 02:24