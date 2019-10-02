В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проиграл мюнхенской «Баварии» со счётом 2:7. Встреча состоялась в Лондоне. Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе Клеманом Турпеном. В качестве его ассистентов выступили Николя Дано и Сириль Гренгор.

«Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в Лондоне со счётом 7:2

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