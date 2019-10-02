Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомПокер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ

Тоттенхэм — Бавария
2 – 7
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Сон Хын Мин
12′
15′
Джошуа Киммих
25′
Серж Гнабри
Танги Ндомбеле
42′
45′
Роберт Левандовски
46′
Давид Алаба
Тиаго Алькантара
Харри Кейн
46′
53′
Серж Гнабри
55′
Серж Гнабри
Харри Кейн
61′
Танги Ндомбеле
Кристиан Эриксен
64′
71′
Кингсли Коман
Иван Перишич
Деле Алли
Лукас Моура
71′
72′
Жером Боатенг
Хави Мартинес
Харри Уинкс
Эрик Ламела
81′
83′
Серж Гнабри
87′
Роберт Левандовски
88′
Серж Гнабри
Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась победой «Баварии» со счётом 7:2. Четыре гола в составе мюнхенцев забил Серж Гнабри, дубль на счету Роберта Левандовски, ещё один мяч добавил Джошуа Кимих. У «Тоттенхэма» поражали ворота соперника Сон Хён Мин и Харри Кейн, реализовавший пенальти.
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