Лига чемпионов
RT на русском«Бавария» забила шесть безответных мячей в ворота «Црвены Звезды» в ЛЧ
Встреча прошла в Белграде и завершилась в пользу гостей — 6:0. В составе мюнхенского клуба покер оформил Роберт Левандовски (один гол — с пенальти), а также отличились Леон Горецка и Корентин Толиссо. «Бавария» лидирует в группе B, набрав 15 очков.
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