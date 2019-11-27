Встреча прошла в Белграде и завершилась в пользу гостей — 6:0. В составе мюнхенского клуба покер оформил Роберт Левандовски (один гол — с пенальти), а также отличились Леон Горецка и Корентин Толиссо. «Бавария» лидирует в группе B, набрав 15 очков.

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