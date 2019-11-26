Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессЛевандовски оформил покер за 14 минут в матче с «Црвеной Звездой»
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил четыре мяча в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды». Для этого ему понадобилось всего 14 минут, сообщает официальный Twitter мюнхенского клуба. Один из мячей футболист забил с пенальти.
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