Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Бавария» заинтересована в подписании тен Хага

Представители мюнхенского клуба контактировали со специалистом, сообщает Sky Sports. Утверждается, что тен Хаг не хочет покидать «Аякс» до конца сезона-2019/20. В воскресенье вечером Нико Ковач был отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии».
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