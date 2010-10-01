Футбол
Бомбардир.ру«Бавария» заинтересована в подписании тен Хага
Представители мюнхенского клуба контактировали со специалистом, сообщает Sky Sports. Утверждается, что тен Хаг не хочет покидать «Аякс» до конца сезона-2019/20. В воскресенье вечером Нико Ковач был отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
The Guardian: Венгер, Аллегри, Рангник и тен Хаг – претенденты на пост тренера «Баварии»
Бомбардир.рувчера в 15:47
Эрик тен Хаг: «Бавария» – фантастический клуб, но у меня сильная связь с «Аяксом»
Sports.ruвчера в 15:12
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Игры
В World of Warcraft добавят трассировку лучей
Игромания.ру вчера в 08:46
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия
В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы, которая пропала в конце мая в Майкопе, сообщает СУСК РФ по республике Адыгея.
РИА Новости 04:10
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска
В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.
RT на русском 00:18
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Российская газета вчера в 22:42
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Интернет
Компания Facebook поменяла логотип
Компания Facebook поменяла логотип. Это было сделано для того, чтобы отличать компанию от одноименной социальной сети.
Политика Сегодня 02:35
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Космос
В США испытали новейший космический корабль Starliner
На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.
Российская газета вчера в 13:33
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Музыка
Путин пообщался с лауреатами конкурса им. Чайковского в «Зарядье»
РЕН ТВ вчера в 16:29
Общество
В ОНФ назвали лидеров общероссийского рейтинга качества дорог
Тюмень, Белгород и Барнаул заняли верхние строчки рейтинга по качеству дорог, составленного активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам рейда "Дорожная инспекция".
ТАСС 03:31
Футбол
Тедеско: удивлён 4 добавленными минутами в матче с «Арсеналом». Ещё раз: 4!
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выразил недовольство решением судьи добавить четыре минуты к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1), передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Чемпионат 03:04
Общество
Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Российская газета 01:36
Экономика
Президент Беларуси внес в Нацсобрание проект бюджета на 2020 год
Доходы бюджета составят 39,5 миллиардов белорусских рублей В Палату представителей Национального собрания Беларуси за подписью президента Александра Лукашенко поступили проекты бюджетов на 2020 год и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
Союзное Вече вчера в 03:19
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Кино
Киану Ривз очень любит своего персонажа Cyberpunk 2077
3DNews вчера в 12:47
Футбол
Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отправлен в отставку, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Metaratings 03 ноября в 15:32
Общество
Эксперты назвали способы борьбы с нехваткой солнечного света
Недостаток солнечного света негативно влияет как на психологическое, так и на физическое состояние человека, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.
РБК 00:54
Политика
В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
Наука
Инженеры создали жилет для управления роботами
Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
NewInform 02 ноября в 14:39
Происшествия
В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
Экономика
«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров
Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости 02:41