Происшествия
МК-СпортБаза «Анжи» была обстреляна неизвестными
База футбольного клуба «Анжи» была обстреляна во время выступлений за махачкалинский клуб вратаря Ильи Абаева.
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Культура
Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале
Говорит Москва 07:27
Энергетика
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора
OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
ТАСС 09:20
Политика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Lenta.ru 07:20
Политика
Путин в Дагестане выпил обещанную 20 лет назад стопку водки
В ходе визита в Дагестан президент России Владимир Путин сдержал данное 20 лет назад обещание выпить стопку после победы над террористическими группировками в республике.
Rambler News Service вчера в 08:16
Футбол
«Зенит» и «Арсенал» откроют девятый тур РПЛ
Gazeta.SPb вчера в 18:51
Футбол
Экс-член исполкома РФС Шпрыгин отстранен ФИФА от футбола на два года
Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от любой связанной с футболом деятельности бывшего члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА, сообщается на официальном сайте ФИФА.
РИА Новости 09:16
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации
Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.
Lenta.ru 07:43
Технологии
«Мегафон» поставил рекорд скорости 5G-связи в России
Технология 5G обеспечивает не только высокие скорости передачи данных, но и минимальную задержку в передаче сигнала 1–2 мс, что позволяет реализовывать принципиально новые решения и услуги, которые не могли бы работать в сетях 4G.
Известия 09:06
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Политика
Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе
Представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма уточнил, что выборы в Донбассе можно будет провести только после вывода оттуда вооружения и установления на юго-востоке Украины контроля Киева.
Lenta.ru 09:33
Театры
В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа детям показали изнасилование
Екатеринбурженка считает, что родители могли не заметить маркировки на афише «Ревизора», покупая билеты в ТЮЗ, однако их стоило бы предупредить о провокационных сценах в спектакле.
Росбалт 05:04
Фигурное катание
Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске
Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.
Телеканал 360° 08:48
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Политика
Паводок: президент дал поручения по кредитам и восстановлению жилья
Президент РФ Владимир Путин дал перечень поручений по мерам поддержки пострадавших при наводнении в Иркутской области.
Вести.Ru 10:20
Общество
Google оплатил штраф в 700 тысяч рублей за неудалённые ссылки
Компания Google оплатила штраф в размере 700 тысяч рублей за неудаление из результатов запроса поисковика ссылок на запрещённую в России информацию.
News.ru 06:43
Политика
В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже
Встречу в нормандском формате проводить нужно, Россия готова на то, чтобы она состоялась в Париже, однако сначала надо урегулировать ряд вопросов, и потом говорить о дате, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:33
Общество
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 05:09
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Космос
Голубые странники помогли определить возраст звездных скоплений в Большом Магеллановом Облаке
N+1 11 сентября в 09:13
Экономика
На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
РИА Новости 07:44
Спорт
В США пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Происшествия
В Крыму разыскивают лжеминёра самолёта «Казань – Симферополь»
Информация о минировании самолёта, который следовал по маршруту Казань — Симферополь, оказалась ложной.
REGNUM 09:51
Происшествия
Пропавшие подростки найдены мертвыми в Волгодонске
Подростки были найдены мертвыми в многоквартирном доме, в котором они жили, сообщает портал «Блокнот Волгодонск».
REGNUM 07:52
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Армия и оружие
Нацгвардия Украины сообщила подробности о ликвидированном в Донбассе украинском боевике
Нацгвардия Украины сообщила имя украинского боевика, о ликвидации которого стало известно вчера, 12 сентября.
ИА Новороссия 09:40
Экономика
Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году
«В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%», — заявила вице-премьер.
РБК 04:48
Происшествия
Задержанного адвоката в Тульской области избили сотрудники СКР
Совершенно секретно 02:51