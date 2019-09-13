Футбол
МК-СпортБаза «Анжи» была обстреляна неизвестными
База футбольного клуба «Анжи» была обстреляна во время выступлений за махачкалинский клуб вратаря Ильи Абаева.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 06:13, Вашингтон
Политика
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Кино
Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Экономика
Зарплаты бюджетников в России проиндексируют в 2020 году
Проиндексированы они будут с 1 октября 2020 года на 3,8%. Напомним, что также размер материнского капитала в 2020 году увеличится до 466 тысяч рублей.
iReactor 04:30
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Гаджеты
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 11 сентября в 15:00
Политика
Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
Газета.Ru вчера в 16:50
Футбол
Дринкуотер пропустит на две недели из-за драки в баре
Bookmaker-ratings.ru 03:42
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Недвижимость
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,9%
Банк ВТБ с 13 сентября снизил ставки по ипотеке до 8,9% (на 0,3 п.п.). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
РБК 05:31
Происшествия
Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри
Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Происшествия
Рухнувший пешеходный мост в Подмосковье был нерабочим
Рухнувший мост в районе населенного пункта Селятино на трассе А107, в который врезался грузовик, был нерабочим.
РБК 06:07
Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru вчера в 13:55
Политика
Президент Филиппин советует гражданам стрелять во взяточников
Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но не убивать их, иначе можно не получить помилование.
Вести.Ru 02:42
Политика
Навальный улетел из России после обысков его штабов
Как утверждает издание "Актуальная политика", блогер "улетает в США на аудиенцию к кураторам", пока "в региональных штабах Навального вчера прошли обыски по делу об отмывании миллиарда рублей".
Российская газета 05:30
Политика
Аксенов отказался от мандата депутата парламента Крыма
По итогам выборов партия "Единая Россия" получила 60 мест в Госсовете Глава Крыма Сергей Аксенов отказался от депутатского мандата в региональном парламенте второго созыва, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:37
Гаджеты
Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro
На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.
Astera вчера в 12:17
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
Россия направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Официальный представитель российского министерства внутренних дел (МИД) Мария Захарова заявила, что Москва запрашивала Интерпол насчет нахождения бывшего работника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории Соединенных Штатов после того, как в прессе распространились сведения, согласно которым он будто бы является агентом ЦРУ.
Журналистская правда вчера в 09:45
Политика
Саманта Пауэр блокировала Россию в СПЧ ООН вопреки Вашингтону
Постпред США в ООН имеет ранг министра. Пауэр занимала это кресло на протяжении 2013 – 2017 годов в период президентства Обамы.
HotGeo вчера в 06:10
Происшествия
Алтайские землетрясения ощутили в Бийске и Белокурихе
Лёгкое землетрясение сегодня, 13 сентября, почувствовали в Бийске и Белокурихе.
REGNUM 03:52
Политика
Порошенко все же пришел на допрос
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 05:20
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Происшествия
Пьяный советник губернатора посадил сына за руль
В Интернете распространяется видеозапись, которую приписывают Алексею Филимонову, известному члену совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве.
Блокнот.ру вчера в 09:32
Футбол
«Свой среди чужих, чужой среди своих». «Тамбов» анонсировал игру с ЦСКА
«Тамбов» в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против ЦСКА анонсировал встречу афишей фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».
Спорт-Экспресс 05:14