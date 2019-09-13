Футбол

МК-СпортМК-СпортБаза «Анжи» была обстреляна неизвестными

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База футбольного клуба «Анжи» была обстреляна во время выступлений за махачкалинский клуб вратаря Ильи Абаева.
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Российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». В сезоне 2019/2020 выступает в первенстве ПФЛ.
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