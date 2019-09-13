Футбол
МК-СпортБаза «Анжи» была обстреляна неизвестными
База футбольного клуба «Анжи» была обстреляна во время выступлений за махачкалинский клуб вратаря Ильи Абаева.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Космос
Роскосмос рассекретил документы о советской лунной программе
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу
В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Гаджеты
Роскачество протестировало 23 новых смартфона
Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Политика
Зеленский: готовится новый обмен заключенными с Россией
Украина готовит новые списки заключенных для нового обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил на саммите YES-2019 украинский президент Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:43
Происшествия
Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри
Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Экономика
Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Спорт
Юную пловчиху дисквалифицировали за слишком открытый купальник
Американская пловчиха Брекинн Уиллис была лишена победы в соревнованиях из-за слишком оголенных ягодиц, сообщает The Sun.
Газета.Ru 03:34
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском вчера в 11:53
Политика
Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты
Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
ТАСС 03:57
Армия и оружие
В России сократилось число уклонистов от армии
В главной военной прокуратуре зафиксировали сокращение числа уклонистов от службы в армии на треть.
Известия вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
Политика
США вернут России исторические документы, похищенные в 1990-е годы
Соединенные Штаты Америки готовятся передать Российской Федерации 16 документов, имеющих историческую ценность.
ПолитРоссия 03:52
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Авто
Toyota снизала цены кроссовера Toyota RAV4 в России
Автопроизводитель Toyota снизил цены одной из комплектаций кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 вчера в 11:24
Происшествия
На трассе А-107 в Подмосковье обрушился пешеходный мост
Пешеходный мост обрушился на трассе А-107 в Московской области, что привело к перекрытию движения на автодороге.
ТАСС 02:06
Политика
Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому
Известия 00:14
Экономика
Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам
Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.
РБК 04:35
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
RT на русском 04:08
Политика
Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Политика
В Госдуме оценили решение суда ЕС по трубопроводу OPAL
Решение Европейского суда, обязывающее «Газпром» ограничить поставки топлива по газопроводу OPAL (одна из двух сухопутных веток российско-германского трубопровода «Северный поток» с мощностью 36,5 млрд куб. м в год) до 50%, противоречит целям и задачам Евросоюза в области энергообеспечения.
Известия вчера в 18:55
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Политика
Bild написала о «проклятом наследии» группы советских войск в Германии
Здания, оставшиеся после ухода подразделений Группы советских войск в Германии (ГСВГ), стали «проклятыми» руинами и обломками.
РБК 01:14
Культура
В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Городской портал Новый Нижний 03:22
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Российская газета вчера в 02:55
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском вчера в 10:38
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09