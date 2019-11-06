Происшествия
Газета.RuBaza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
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«Они хотели меня изнасиловать»: показания солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Европейско-Азиатские новости04:02
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Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Общество
Кипр лишит россиян незаконных «золотых паспортов»
Кипр заберет так называемые «золотые паспорта» у девяти россиян, которые получили его незаконно.
Lenta.ru 09:32
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
В партии Зеленского назвали руководство ДНР и ЛНР «хорошими людьми»
Депутат Верховной Рады из президентской партии «Слуга народа» и советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут быть «хорошие люди».
Lenta.ru 09:11
Общество
Россияне рассказали, насколько доверяют полиции
Треть россиян положительно оценивают работу полиции в их регионе — 36%, еще почти половина – средне — 47%.
SM News 06:18
Автоспорт
Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года
В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Политика
«Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
РИА Новости 06:17
Политика
В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии
По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.
Московский Комсомолец вчера в 16:26
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Вести.Ru 07:19
Авто
Volkswagen Touareg получил в России новую комплектацию
В комплектацию Business вошли сиденья с кожаной обшивкой Vienna, подогрев задних сидений, система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, электропривод двери багажного отсека с функцией Easy Open и доводчиком, камера заднего вида, шторка багажника с электроприводом, парктроники.
5 колесо 07:07
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова рассказала, как похудела за полгода на 12 кг
Известная российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала своим поклонникам, как ей удалось похудеть.
Аргументы недели 09:26
Общество
Госдума запретит продажу смартфонов без российского ПО
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).
VSE42.RU вчера в 07:02
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Общество
Европейские банки хотят отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 крупных европейских банков планируют создать общеевропейскую платежную систему, способную заменить американские системы Mastercard и Visa.
Общественная служба новостей 08:45
Авто
Названы способы узнать реальный пробег автомобиля
Московский Комсомолец 03:22
Технологии
Телевизоры Nokia вскоре станут реальностью
Источники сообщают, что индийская онлайн-площадка Flipkart готовится к запуску первых в мире умных телевизоров под брендом Nokia.
iXBT.com 05:52
Технологии
Valve работает над облачным сервисом Steam Cloud Gaming
Компания Valve работает над проектом Steam Cloud Gaming. Информацию об этом нашли в коде партнерских сайтов.
CyberSport.ru 06:40
Происшествия
Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном мальчике»
Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ и восстановили в должности Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.
АМИТЕЛ 09:31
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Общество
УФАС признал незаконной передачу участков на набережной Смоленки
Управление Федеральной антимонопольной службы признало незаконным предоставление правительством Петербурга двух участков на набережной реки Смоленка под строительство инвест-отеля.
МР7.ру 09:30
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Авто
АвтоВАЗ сообщил о росте продаж Lada на 1,5%
В январе-октябре 2019 года на российском рынке продано 295,4 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 1,5%. Об этом в среду сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.
Коммерсантъ Самара 07:39
Футбол
Зенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
Евразия Daily 04:49
Экономика
Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года
Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).
РБК 09:01